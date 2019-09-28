Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Asa, 2019- 2020 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül'de başladığını belirterek, "Ortaklarımız rekolte beyanı verirken "ben ne kadar çok rekolte beyanı verirsem, bana o kadar teslimat hakkı doğar" mantığıyla hareket etmemelidir" dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Asa, 2019- 2020 ürün alım kampanyası öncesi rekotre beyan alımlarına 16 Eylül'de başladıklarını, şu ana kadar 10 bin ortaktan, 35 bin ton rekolte beyan alındığını ifade ederek, son 10 yılın en yüksek rekolte beyanını beklediklerini belirtti. Tahmini rekoltenin üzerinde rekolte beyanının gelmesinin, Marmarabirlik'in ne kadar önemli bir noktaya geldiğini göstergesi olduğunu vurgulayan Asa, Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif bölgesinde rekolte beyan alımları 14 Ekim'de sona ereceğini vurguladı.

MARMARABİRLİK'İN FİYATLARI DAHA CAZİP

Alınan rekolte beyanlarını değerlendirdiklerinde ortaklarının neredeyse ana taahhütlerine kadar beyan verdiklerini gözlemlediklerini ifade eden Asa, "Bunun sebebi Marmarabirlik fiyatlarının geçtiğimiz yıllarda daha cazip olmasıdır. Kooperatif bölgelerinden tahmini bölge rekoltesine yakın rekolte beyanı geleceğini öngörmekteyiz. Alınan rekolte beyanları, 2019- 2020 ürün alım kampanyasını ve alım planımızı belirleyecektir. Ortaklarımız rekolte beyanı verirken "ben ne kadar çok rekolte beyanı verirsem, bana o kadar teslimat hakkı doğar" mantığıyla hareket etmemelidir. Rekolte beyanı ne kadar verilirse verilsin kısıtlama yapılacaksa ortağın son 5 yıllık teslimat miktarına bakılmaktadır. Eğer önceki yıllarda ürün vermediyseniz, sınırsız teslimat hakkınız nasıl olacak?" diye konuştu.

ORTAKLARDAN ANLAYIŞ BEKLENTİSİ

Ürün alım kampanyasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Asa, şunları söyledi: "Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de üreticilerimizi mağdur etmeyiz. Her zaman önceliğimiz ortaklarımızın refah seviyesini artırmak olmuştur. 2019- 2020 ürün alım kampanyasında, kredi kullanmadan yapılacak alım bütçesiyle ödeyebileceğimiz kadar ürün almayı hedefliyoruz. Marmarabirlik olarak geçtiğimiz yıl piyasaların üzerinde bir fiyatla ürün alarak ortaklarımızı destekledik. Son iki yılda 102 bin ton ürün aldık. Bu yıl risk alınacak bir yıl değildir. 2019- 2020 ürün alım kampanyasını ortaklarımızın sınav yılı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ürününü satacak yer bulamayıp çaresiz kalan ortaklarımıza nasıl Marmarabirlik sahip çıktıysa, bu kampanya döneminde ortaklarımız da kooperatiflerine sahip çıkmalıdır. Piyasada alıcının olmadığı bu zor dönemde ortaklarımız kooperatiflerine ürünlerini vermeli ve ödeme takvimi ile ilgili Marmarabirlik'e anlayış göstermelidir ve imkanları zorlanmamalıdır. Bugün piyasa koşullarına baktığımızda, geçtiğimiz yıl Marmarabirlik tarafından 5 TL'ye alınan ürün, üretici havuzunda halen 3 TL'ye satıldığı unutulmamalıdır."

EGER BİRLİK ZARAR EDERSE

Ürün alımlarında arz- talep dengesi, piyasa gerçekleri ve tüketici davranışlarının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Asa, "Ürün almak çok kolay, önemli olan alınan ürün bedelini ödeyebilmek ve satabilmektir. Bu yıl sınırsız ürün alımı yapılması mümkün değildir. Alınan ürünün bedelinin ödenmesi de var. Önceliğimiz geçtiğimiz yıl fiyatlarını muhafaza etmektir. Eğer piyasa koşullarında artış varsa üzerine ilave yapmak çok kolay olur" dedi.

Marmarabirlik'in kesinlikle zarar etmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Hidamet Asa, "Eğer Birlik zarar ederse öz kaynakları erir, alım gücü azalır, yatırım yapamaz, ödemelerini zamanında gerçekleştiremez. Bunun için ortaklarımız 1 yılı değil geleceğini düşünmelidir. Marmarabirlik imkanları zorlanmamalıdır" diye konuştu.

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DHA