Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 19.52'de merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büüyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yalova,Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem özellikle Yalova'da kısa süreli endişe yarattı.

Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedildi.

YALOVA VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.

Esnaf Ömer Temel, deprem sırasında iş yerinin kapısında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatarak, "İnsanlar, 'deprem oluyor' diye bağırıp çığlık çığlığa dışarıya çıktı. Kısa süreli oldu ancak etkisini hissettik." diye konuştu.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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