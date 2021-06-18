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Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da aylardır süren müsilaj tehlikesine karşı etkin mücadele devam ederken Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj temizleme çalışmaları uygulandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 1478 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'yı etkisi altına alan müsilajla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği Yalova'da da müsilaj toplama işlemi yapıldı. 

BİN 478 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Müsilaj temizliğinin 9'uncu gününde ekipler daha önce de yoğunluğun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı. Ekipler, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayılan müsilajın hemen hemen tamamını topladı. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 1478 metreküp müsilaj denizden alındı.

Çalışmaların ilk gününden itibaren görev alan firmanın yetkilisi Rıfat Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajın Yalova sahillerinde görülmesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talimatıyla hemen göreve başladıklarını söyledi.

BERTARAF TESİSLERİNE GÖNDERİLDİ

Kullandıkları atık toplama gemisinin 300 metreküp kapasiteli olduğunu belirten Kaplan, "Daha önce lisans alınmış bir gemi olduğu için hemen göreve başladık. Bugüne kadar 500-600 metreküp müsilajı sadece bu gemimizle topladık." dedi. Kaplan, denizden alınan müsilajı çeşitli kurum ve kuruluşlara ait vidanjörler aracılığıyla bertaraf tesislerine gönderdiklerini ifade etti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da deniz salyası mücadelesi! Yalova'da yüzlerce metreküp müsilaj toplandı

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