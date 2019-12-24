Deprem mi oldu? Son depremler neler?

Kandilli Rasathanesi, Tekirdağ Yeniköy açıklarında saat 22:35'te 3.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında saat 22:35'te 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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