Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yağışların öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte 2-4 derece azalmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Parçalı, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabahtan itibaren Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin edilen bölgede, rüzgar önce genellikle güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esecek.

Vatandaşların, beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: AA