Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde saat 07.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 4.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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