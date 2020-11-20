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Marmara'da korkutan deprem!

Son dakika haberi.... Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 07.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Marmara'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde saat 07.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 4.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 

Marmara'da korkutan deprem!SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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