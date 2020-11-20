Marmara'da korkutan deprem!
Son dakika haberi.... Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 07.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde saat 07.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 4.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.