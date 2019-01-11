Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi.



Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler, bugün de denize açılamadı.

Dalgalar nedeniyle sahil dolgu alanda bazı demir parmaklıklar söküldü. Lodos nedeniyle sahilde biriken kum ve çakıllar da Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.



Kaynak: AA