BUDO seferlerine olumsuz hava darbesi: Seferler ertelendi
Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Meteorolojinin verilerine göre Marmara Denizinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle BUDO seferlerinde değişiklik yapıldı.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.