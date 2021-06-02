Marmara'nın kabusu deniz salyası! Cumhurbaşkanı "Bu sorunu İBB'nin eline bırakamayız"

Marmara'yı etkisi altına alan deniz salyası, deniz yaşamını tehdit ediyor. Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle avlanmaya ara verilirken, tedirgin bekleyiş devam ediyor. Jelimsi tabaka aynı zamanda tekne motorlarının da bozulmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT özel yayınında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BELEDİYELER FABRİKA ATIKLARINI ENGELLEYEMİYOR"

Marmara'ya kıyı belediyelerin bu konuda yapması gereken çok önemli işlerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Burada paslaşarak yapacağımız işler olabilir. Sadece burası da değil Ergene... Ergene'nin hep kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için oradaki fabrikaların atıklarını engellemiyorlar." dedi.

"BAKANLIK DEVREYE GİRDİ"

Sorunla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'daki deniz salyası sorunuyla ilgili 4 Haziran'da çalıştay düzenleyecek. Alınacak önlemler ve izlenecek yol haritası belirlendi. Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu İBB'nin eline bırakamayız. Büyükşehir belediyeleri ile irtibatı geçip müşterek neler yapabiliriz onların üzerinde de duracağız. Çünkü bunların hepsi bir yerde ülkemizin sorunudur. Ülkemizin sorununa kalkıp da 'Şu belediyenin sorunudur, bu belediyenin sorunudur.' demeyiz. İmkanları yetmeyebilir ama devlet olarak biz varız ve biz bu işin eninde sonunda hakkından geleceğiz." ifadelerini kullandı.

ARITMA TESİSLERİ DENETLENECEK

Öte yandan deniz salyasına neden olan etkenler masaya yatırıldı. Deniz salyasının nedeni olarak görülen atıklara denetim başladı. Gerçekleştirilen açıklamada Marmara'daki tüm arıtma tesislerinin denetleneceği ve gerekli şartları sağlamayanlara idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.