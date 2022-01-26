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  3. Marmaray arıza yaptı! Yolcular istasyona 300 metre yürüdü

Marmaray arıza yaptı! Yolcular istasyona 300 metre yürüdü

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeniyle bir trenden inen yolcuların yürüyerek istasyona ulaştıkları duyuruldu.

İstanbul'da vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan Marmaray'da arıza meydana geldi.  Suadiye istasyonunda pantograf kırılması sonucu bir trende bulunan yolcular, yetkililerin nezaretinde trenden inerek 300 metre yürüyüp istasyona alındılar.

SEFERLER NORMAL SEYRİNDE DEVAM ETMEKTEDİR

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada," Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. 
Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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