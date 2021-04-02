Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferlerinde değişiklik!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, ülkemizde yaygınlaşan aşılama çalışmaları ile 1 Mart'ta kademeli olarak başlatılan normalleşme, vaka sayılarının ani ve durdurulamaz yükselişi sebebiyle yerini yeni kısıtlamalara bıraktı. Bu kapsamda yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da toplu taşıma araçlarının seferlerinde düzenlemeye gitti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, yüksek hızlı trenlerin sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

MARMARAY 30 DAKİKA ARALIKLA ÇALIŞACAK

Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, cumartesi ve pazar sadece Halkalı-Gebze-Halkalı hattında 30 dakika aralıklarla çalışacak.

BAŞKENTRAY 30 DAKİKADA BİR HİZMET VERECEK

Ankara'da hizmet veren Başkentray trenleri de cumartesi ve pazar 06.00-20.00 saatlerinde 30 dakika aralıklarla hizmet verecek.

PAZAR GÜNÜ İPTAL OLAN SEFERLER

Bölgesel trenlerde ise karşılıklı olarak Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Zonguldak-Karabük, Ankara-Polatlı, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Denizli-Aydın-Söke, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Basmane-Ödemiş, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Afyonkarahisar-Eskişehir, Kütahya-Eskişehir hatları cumartesi ve pazar günleri işletilmeyecek.

BÖLGESEL TRENLERDE SINIRLI SEFER

Kars-Akyaka hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-16.50 saatlerinde 2 sefer olarak çalışırken, pazarları çalışmayacak.

İskenderun-Mersin hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi 07.15-19.55 saatlerinde 2 sefer olarak hizmet verecek, pazarları işletilmeyecek.

Islahiye-Mersin hattında karşılıklı 2 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-21.39 saatlerinde 2 seferde çalışacak, pazarları hizmet vermeyecek.

Adana-Mersin hattında karşılıklı 44 sefer olarak planlanan trenler de cumartesi itibarıyla 06.15-20.53 saatlerinde 14 sefer yapacak, pazarları işletilmeyecek.

Batman-Diyarbakır hattında ise karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi-pazar 05.30-19.35 saatlerinde normal seferleriyle çalışmaya devam edecek.

Böylece toplamda 22 ayrı hatta 122 sefer olarak çalıştırılan bölgesel trenler, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle cumartesi 28, pazar 4 sefer olarak çalışacak.