Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımı için Marmaray'ın ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verildi. Bunun üzerine vatandaşlar Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar..
İstanbul'da her gün milyonlarca vatandaşın ulaşımını sağlayan Marmaray, Avrupa ve Anadolu yakasında köprü görevi görmeyi devam ediyor. Özellikle İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturmasının ardından mağduriyet yaşamamaları için Marmaray seferleri artırılırken vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesine de karar verildi. Bu kapsamda Marmaray'ın ne kadar süreyle ücretsiz olarak hizmet vereceğini merak edenler için "Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz? " sorularının yanıtları haberimizde...
MARMARAY BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI 26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA? MARMARAY KAÇ GÜN, NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Ocak 2022 Salı günü yaptığı açıklamada Marmaray'ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklamıştı. Bakan Karaismailoğlu," Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." dedi.
Öte yandan 26 Ocak 202 Çarşamba günü Marmaray'ın durumu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan bilgilendirmede," Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de, sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." denildi.
MARMARAY GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL? MARMARAY ZAMMI 2022
Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle oldu:
1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL
8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL
15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL
22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL
29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL
36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL
MARMARAY YENİ ÜCRET TARİFESİ 2022
|ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)
|TAM (FULL)
|ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)
|ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER / ELDERLY)
|AYLIK ABONMAN
(MONTLY CARD)
|ELEKTRONİK BİLET
(ELECTRONIC TICKET)
|MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)
|1 – 7 İSTASYON (STATIONS)
|₺5,48
|₺2,67
|₺3,92
|1
|3
|1
|8 – 14 İSTASYON (STATIONS)
|₺7,04
|₺3,29
|₺4,86
|2
|3
|1
|15 – 21 İSTASYON (STATIONS)
|₺8,13
|₺3,92
|₺5,71
|2
|3
|1
|22 – 28 İSTASYON (STATIONS)
|₺9,38
|₺4,46
|₺6,65
|3
|3
|1
|29 – 35 İSTASYON (STATIONS)
|₺10,95
|₺5,24
|₺7,82
|3
|3
|1
|36 – 43 İSTASYON (STATIONS)
|₺12,12
|₺5,48
|₺8,45
|4
|3
|1
MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2022
|İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Gebze
|06:00
|22:15
|2. Darıca
|06:03
|22:18
|3. Osmangazi
|06:05
|22:20
|4. Fatih
|06:08
|22:23
|5. Çayırova
|06:10
|22:25
|6. Tuzla
|05:58
|22:29
|7. İçmeler
|06:01
|22:32
|8. Aydıntepe
|06:03
|22:34
|9. Güzelyalı
|06:05
|22:36
|10. Tersane
|06:07
|22:38
|11. Kaynarca
|06:10
|22:41
|12.Pendik
|06:00
|22:44
|13. Yunus
|06:03
|22:47
|14. Kartal
|06:06
|22:50
|15. Başak
|06:09
|22:53
|16. Atalar
|06:11
|22:55
|17. Cevizli
|06:14
|22:58
|18. Maltepe
|06:17
|23:01
|19. Süreyya Plajı
|06:19
|23:03
|20. İdealtepe
|06:21
|23:05
|21. Küçükyalı
|06:23
|23:07
|22. Bostancı
|06:26
|23:10
|23. Suadiye
|06:28
|23:12
|24. Erenköy
|06:31
|23:15
|25. Göztepe
|06:34
|23:18
|26. Feneryolu
|06:36
|23:20
|27. Söğütlüçeşme
|05:55
|23:23
|28. Ayrılıkçeşmesi
|06:00
|23:28
|29. Üsküdar
|06:04
|23:32
|30. Sirkeci
|06:08
|23:36
|31. Yenikapı
|06:11
|23:39
|32. Kazlıçeşme
|06:16
|23:44
|33. Zeytinburnu
|06:20
|23:48
|34. Yenimahalle
|06:11
|23:51
|35. Bakırköy
|06:13
|23:53
|36. Ataköy
|06:15
|23:55
|37. Yeşilyurt
|06:18
|23:58
|38. Yeşilköy
|06:20
|00:00
|39. Florya Akvaryum
|06:24
|00:04
|40. Florya
|06:26
|00:06
|41. Küçükçekmece
|06:29
|00:09
|42. Mustafa Kemal
|06:32
|00:12
|43. Halkalı
|—
|—
|İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Halkalı
|06:00
|22:03
|2. Mustafa Kemal
|06:03
|22:06
|3. Küçükçekmece
|06:06
|22:09
|4. Florya
|06:09
|22:12
|5. Florya Akvaryum
|06:11
|22:14
|6. Yeşilköy
|06:14
|22:17
|7. Yeşilyurt
|06:16
|22:19
|8. Ataköy
|06:02
|22:22
|9. Bakırköy
|06:04
|22:24
|10. Yenimahalle
|06:06
|22:26
|11. Zeytinburnu
|05:56
|22:29
|12. Kazlıçeşme
|06:00
|22:33
|13. Yenikapı
|05:51
|22:38
|14. Sirkeci
|05:54
|22:41
|15. Üsküdar
|05:58
|22:45
|16. Ayrılıkçeşmesi
|06:03
|22:50
|17. Söğütlüçeşme
|05:56
|22:54
|18. Feneryolu
|05:59
|22:57
|19. Göztepe
|06:01
|22:59
|20. Erenköy
|06:04
|23:02
|21. Suadiye
|06:07
|23:05
|22. Bostancı
|06:09
|23:07
|23. Küçükyalı
|06:11
|23:09
|24. İdealtepe
|06:13
|23:11
|25. Süreyya Plajı
|06:15
|23:13
|26. Maltepe
|06:04
|23:15
|27. Cevizli
|06:07
|23:18
|28. Atalar
|06:10
|23:21
|29. Başak
|06:12
|23:23
|30. Kartal
|06:15
|23:26
|31. Yunus
|06:18
|23:29
|32. Pendik
|06:05
|23:32
|33. Kaynarca
|06:08
|23:35
|34. Tersane
|06:11
|23:38
|35. Güzelyalı
|06:13
|23:40
|36. Aydıntepe
|06:15
|23:42
|37. İçmeler
|06:17
|23:44
|38. Tuzla
|06:20
|23:47
|39. Çayırova
|06:24
|23:51
|40. Fatih
|06:27
|23:54
|41. Osmangazi
|06:30
|23:57
|42. Darıca
|06:33
|00:00
|43. Gebze
|—
|—
|İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Maltepe
|06:09
|23:39
|2. Süreyya Plajı
|06:11
|23:41
|3. İdealtepe
|06:13
|23:43
|4. Küçükyalı
|06:15
|23:45
|5. Bostancı
|06:18
|23:-48
|6. Suadiye
|06:20
|23:50
|7. Erenköy
|06:23
|23:53
|8. Göztepe
|06:26
|23:56
|9. Feneryolu
|06:28
|23:58
|10. Söğütlüçeşme
|06:05
|00:01
|11. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|00:06
|12. Üsküdar
|06:14
|00:10
|13. Sirkeci
|06:18
|00:14
|14. Yenikapı
|06:21
|00:17
|15. Kazlıçeşme
|06:26
|00:22
|16. Zeytinburnu
|—
|—
|İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Zeytinburnu
|05:49
|23:19
|2. Kazlıçeşme
|05:53
|23:23
|3. Yenikapı
|05:58
|23:28
|4. Sirkeci
|06:01
|23:31
|5. Üsküdar
|06:05
|23:35
|6. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|23:40
|7. Söğütlüçeşme
|06:14
|23:44
|8. Feneryolu
|06:17
|23:47
|9. Göztepe
|06:19
|23:49
|10. Erenköy
|06:22
|23:52
|11. Suadiye
|06:25
|23:55
|12. Bostancı
|06:27
|23:57
|13. Küçükyalı
|06:29
|23:59
|14. İdealtepe
|06:31
|00:01
|15. Süreyya Plajı
|06:33
|00:03