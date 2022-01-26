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Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımı için Marmaray'ın ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verildi. Bunun üzerine vatandaşlar Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar..

Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?

İstanbul'da her gün milyonlarca vatandaşın ulaşımını sağlayan  Marmaray, Avrupa ve Anadolu yakasında köprü görevi görmeyi devam ediyor. Özellikle İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturmasının ardından mağduriyet yaşamamaları için Marmaray seferleri artırılırken vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesine de karar verildi. Bu kapsamda Marmaray'ın ne kadar süreyle ücretsiz olarak hizmet vereceğini merak edenler için "Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz? " sorularının yanıtları haberimizde... 

Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?

MARMARAY BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI 26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA? MARMARAY KAÇ GÜN, NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Ocak 2022 Salı günü yaptığı açıklamada Marmaray'ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklamıştı. Bakan Karaismailoğlu," Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." dedi.

Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?

Öte yandan 26 Ocak 202 Çarşamba günü Marmaray'ın durumu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan bilgilendirmede," Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de, sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir."  denildi. 

Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?

MARMARAY GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL? MARMARAY ZAMMI 2022 

Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle oldu:

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL 

8-14 istasyon arası: 7,04 TL  (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL

Marmaray zammı, fiyatı 2022| Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022

Marmaray zammı, fiyatı 2022| Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022

MARMARAY YENİ ÜCRET TARİFESİ 2022

ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)		TAM (FULL)ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)		ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER /  ELDERLY)		AYLIK ABONMAN
(MONTLY CARD)		ELEKTRONİK BİLET
(ELECTRONIC TICKET)		MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)
1 – 7 İSTASYON (STATIONS)₺5,48₺2,67₺3,92131
8 – 14 İSTASYON (STATIONS)₺7,04₺3,29₺4,86231
15 – 21 İSTASYON (STATIONS)₺8,13₺3,92₺5,71231
22 – 28 İSTASYON (STATIONS)₺9,38₺4,46₺6,65331
29 – 35 İSTASYON (STATIONS)₺10,95₺5,24₺7,82331
36 – 43 İSTASYON (STATIONS)₺12,12₺5,48₺8,45431

MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2022

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Gebze06:0022:15
2. Darıca 06:0322:18
3. Osmangazi  06:0522:20
4. Fatih 06:0822:23
5. Çayırova 06:1022:25
6. Tuzla 05:5822:29
7. İçmeler 06:0122:32
8. Aydıntepe 06:0322:34
9. Güzelyalı 06:0522:36
10. Tersane 06:0722:38
11. Kaynarca 06:1022:41
12.Pendik06:0022:44
13. Yunus  06:0322:47
14. Kartal 06:0622:50
15. Başak06:0922:53
16. Atalar 06:1122:55
17. Cevizli 06:1422:58
18. Maltepe 06:1723:01
19. Süreyya Plajı 06:1923:03
20. İdealtepe 06:2123:05
21. Küçükyalı 06:2323:07
22. Bostancı 06:2623:10
23. Suadiye 06:2823:12
24. Erenköy 06:3123:15
25. Göztepe 06:3423:18
26. Feneryolu 06:3623:20
27. Söğütlüçeşme05:5523:23
28. Ayrılıkçeşmesi 06:0023:28
29. Üsküdar  06:0423:32
30. Sirkeci06:0823:36
31. Yenikapı06:1123:39
32. Kazlıçeşme06:1623:44
33. Zeytinburnu 06:2023:48
34. Yenimahalle 06:1123:51
35. Bakırköy 06:1323:53
36. Ataköy06:1523:55
37. Yeşilyurt 06:1823:58
38. Yeşilköy 06:2000:00
39. Florya Akvaryum 06:2400:04
40. Florya 06:2600:06
41. Küçükçekmece 06:2900:09
42. Mustafa Kemal 06:3200:12
43. Halkalı
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Halkalı06:0022:03
2. Mustafa Kemal 06:0322:06
3. Küçükçekmece 06:0622:09
4. Florya 06:0922:12
5. Florya Akvaryum 06:1122:14
6. Yeşilköy 06:1422:17
7. Yeşilyurt 06:1622:19
8. Ataköy06:0222:22
9. Bakırköy 06:0422:24
10. Yenimahalle 06:0622:26
11. Zeytinburnu 05:5622:29
12. Kazlıçeşme06:0022:33
13. Yenikapı05:5122:38
14. Sirkeci05:5422:41
15. Üsküdar  05:5822:45
16. Ayrılıkçeşmesi 06:0322:50
17. Söğütlüçeşme05:5622:54
18. Feneryolu 05:5922:57
19. Göztepe 06:0122:59
20. Erenköy 06:0423:02
21. Suadiye 06:0723:05
22. Bostancı 06:0923:07
23. Küçükyalı 06:1123:09
24. İdealtepe 06:1323:11
25. Süreyya Plajı 06:1523:13
26. Maltepe 06:0423:15
27. Cevizli 06:0723:18
28. Atalar 06:1023:21
29. Başak06:1223:23
30. Kartal 06:1523:26
31. Yunus  06:1823:29
32. Pendik06:0523:32
33. Kaynarca 06:0823:35
34. Tersane 06:1123:38
35. Güzelyalı 06:1323:40
36. Aydıntepe 06:1523:42
37. İçmeler 06:1723:44
38. Tuzla 06:2023:47
39. Çayırova 06:2423:51
40. Fatih 06:2723:54
41. Osmangazi  06:3023:57
42. Darıca 06:3300:00
43. Gebze
İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Maltepe 06:0923:39
2. Süreyya Plajı 06:1123:41
3. İdealtepe 06:1323:43
4. Küçükyalı 06:1523:45
5. Bostancı 06:1823:-48
6. Suadiye 06:2023:50
7. Erenköy 06:2323:53
8. Göztepe 06:2623:56
9. Feneryolu 06:2823:58
10. Söğütlüçeşme06:0500:01
11. Ayrılıkçeşmesi 06:1000:06
12. Üsküdar  06:1400:10
13. Sirkeci06:1800:14
14. Yenikapı06:2100:17
15. Kazlıçeşme06:2600:22
16. Zeytinburnu 
İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Zeytinburnu 05:4923:19
2. Kazlıçeşme05:5323:23
3. Yenikapı05:5823:28
4. Sirkeci06:0123:31
5. Üsküdar  06:0523:35
6. Ayrılıkçeşmesi 06:1023:40
7. Söğütlüçeşme06:1423:44
8. Feneryolu 06:1723:47
9. Göztepe 06:1923:49
10. Erenköy 06:2223:52
11. Suadiye 06:2523:55
12. Bostancı 06:2723:57
13. Küçükyalı 06:2923:59
14. İdealtepe 06:3100:01
15. Süreyya Plajı 06:3300:03
Bölge Gündem Editör Ekibi
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