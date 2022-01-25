Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi?
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşlar toplu taşımaya yönlendiriliyor. Peki Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...
Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam itibarıyla başlayan yağışlar özellikle ulaşımda vatandaşa zor anlar yaşatırken yetkililer ise toplu taşıma kullanılması yönünde uyarılarda bulundu. Bunun üzerine internet arama motorlarında en çok araştırılan soruların başında Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi? geliyor. İşte cevaplar...
MARMARAY ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI SON DAKİKA?
Yollarda her ne kadar kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışmaları sürse de yağışlar etkili olunca yetersiz kaldı ve araçların gidişi engellendi. Kaygan zeminde kontrolünü kaybederek kaza yapan araçların da olması nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Bu kapsamda vatandaşlara toplu taşıma önerilirken Marmaray da hizmet vermeye devam ediyor. Dün akşamki yoğun yağışla birlikte sabah saatlerine kadar Marmaray seferleri düzenlenmeye devam etti ve bugün de seferler sürüyor.
MARMARAY SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Vatandaşların özel araç yerine toplu taşıma kullanarak mağdur olmasını engellemek adına alınan karar doğrultusunda Marmaray seferleri ücretsiz hale getirildi. lUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun duyurduğu açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 25, 2022
MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2022
Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle olacak:
1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL
8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL
15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL
22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL
29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL
36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL
MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2021
|İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Gebze
|06:00
|22:15
|2. Darıca
|06:03
|22:18
|3. Osmangazi
|06:05
|22:20
|4. Fatih
|06:08
|22:23
|5. Çayırova
|06:10
|22:25
|6. Tuzla
|05:58
|22:29
|7. İçmeler
|06:01
|22:32
|8. Aydıntepe
|06:03
|22:34
|9. Güzelyalı
|06:05
|22:36
|10. Tersane
|06:07
|22:38
|11. Kaynarca
|06:10
|22:41
|12.Pendik
|06:00
|22:44
|13. Yunus
|06:03
|22:47
|14. Kartal
|06:06
|22:50
|15. Başak
|06:09
|22:53
|16. Atalar
|06:11
|22:55
|17. Cevizli
|06:14
|22:58
|18. Maltepe
|06:17
|23:01
|19. Süreyya Plajı
|06:19
|23:03
|20. İdealtepe
|06:21
|23:05
|21. Küçükyalı
|06:23
|23:07
|22. Bostancı
|06:26
|23:10
|23. Suadiye
|06:28
|23:12
|24. Erenköy
|06:31
|23:15
|25. Göztepe
|06:34
|23:18
|26. Feneryolu
|06:36
|23:20
|27. Söğütlüçeşme
|05:55
|23:23
|28. Ayrılıkçeşmesi
|06:00
|23:28
|29. Üsküdar
|06:04
|23:32
|30. Sirkeci
|06:08
|23:36
|31. Yenikapı
|06:11
|23:39
|32. Kazlıçeşme
|06:16
|23:44
|33. Zeytinburnu
|06:20
|23:48
|34. Yenimahalle
|06:11
|23:51
|35. Bakırköy
|06:13
|23:53
|36. Ataköy
|06:15
|23:55
|37. Yeşilyurt
|06:18
|23:58
|38. Yeşilköy
|06:20
|00:00
|39. Florya Akvaryum
|06:24
|00:04
|40. Florya
|06:26
|00:06
|41. Küçükçekmece
|06:29
|00:09
|42. Mustafa Kemal
|06:32
|00:12
|43. Halkalı
|—
|—
|İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Halkalı
|06:00
|22:03
|2. Mustafa Kemal
|06:03
|22:06
|3. Küçükçekmece
|06:06
|22:09
|4. Florya
|06:09
|22:12
|5. Florya Akvaryum
|06:11
|22:14
|6. Yeşilköy
|06:14
|22:17
|7. Yeşilyurt
|06:16
|22:19
|8. Ataköy
|06:02
|22:22
|9. Bakırköy
|06:04
|22:24
|10. Yenimahalle
|06:06
|22:26
|11. Zeytinburnu
|05:56
|22:29
|12. Kazlıçeşme
|06:00
|22:33
|13. Yenikapı
|05:51
|22:38
|14. Sirkeci
|05:54
|22:41
|15. Üsküdar
|05:58
|22:45
|16. Ayrılıkçeşmesi
|06:03
|22:50
|17. Söğütlüçeşme
|05:56
|22:54
|18. Feneryolu
|05:59
|22:57
|19. Göztepe
|06:01
|22:59
|20. Erenköy
|06:04
|23:02
|21. Suadiye
|06:07
|23:05
|22. Bostancı
|06:09
|23:07
|23. Küçükyalı
|06:11
|23:09
|24. İdealtepe
|06:13
|23:11
|25. Süreyya Plajı
|06:15
|23:13
|26. Maltepe
|06:04
|23:15
|27. Cevizli
|06:07
|23:18
|28. Atalar
|06:10
|23:21
|29. Başak
|06:12
|23:23
|30. Kartal
|06:15
|23:26
|31. Yunus
|06:18
|23:29
|32. Pendik
|06:05
|23:32
|33. Kaynarca
|06:08
|23:35
|34. Tersane
|06:11
|23:38
|35. Güzelyalı
|06:13
|23:40
|36. Aydıntepe
|06:15
|23:42
|37. İçmeler
|06:17
|23:44
|38. Tuzla
|06:20
|23:47
|39. Çayırova
|06:24
|23:51
|40. Fatih
|06:27
|23:54
|41. Osmangazi
|06:30
|23:57
|42. Darıca
|06:33
|00:00
|43. Gebze
|—
|—
|İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Maltepe
|06:09
|23:39
|2. Süreyya Plajı
|06:11
|23:41
|3. İdealtepe
|06:13
|23:43
|4. Küçükyalı
|06:15
|23:45
|5. Bostancı
|06:18
|23:-48
|6. Suadiye
|06:20
|23:50
|7. Erenköy
|06:23
|23:53
|8. Göztepe
|06:26
|23:56
|9. Feneryolu
|06:28
|23:58
|10. Söğütlüçeşme
|06:05
|00:01
|11. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|00:06
|12. Üsküdar
|06:14
|00:10
|13. Sirkeci
|06:18
|00:14
|14. Yenikapı
|06:21
|00:17
|15. Kazlıçeşme
|06:26
|00:22
|16. Zeytinburnu
|—
|—
|İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Zeytinburnu
|05:49
|23:19
|2. Kazlıçeşme
|05:53
|23:23
|3. Yenikapı
|05:58
|23:28
|4. Sirkeci
|06:01
|23:31
|5. Üsküdar
|06:05
|23:35
|6. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|23:40
|7. Söğütlüçeşme
|06:14
|23:44
|8. Feneryolu
|06:17
|23:47
|9. Göztepe
|06:19
|23:49
|10. Erenköy
|06:22
|23:52
|11. Suadiye
|06:25
|23:55
|12. Bostancı
|06:27
|23:57
|13. Küçükyalı
|06:29
|23:59
|14. İdealtepe
|06:31
|00:01
|15. Süreyya Plajı
|06:33
|00:03