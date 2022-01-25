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Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi?

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşlar toplu taşımaya yönlendiriliyor. Peki Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi?

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam itibarıyla başlayan yağışlar özellikle ulaşımda vatandaşa zor anlar yaşatırken yetkililer ise toplu taşıma kullanılması yönünde uyarılarda bulundu. Bunun üzerine internet arama motorlarında en çok araştırılan soruların başında Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi? geliyor. İşte cevaplar...

Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi?

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI SON DAKİKA?

Yollarda her ne kadar kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışmaları sürse de yağışlar etkili olunca yetersiz kaldı ve araçların gidişi engellendi. Kaygan zeminde kontrolünü kaybederek kaza yapan araçların da olması nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Bu kapsamda vatandaşlara toplu taşıma önerilirken Marmaray da hizmet vermeye devam ediyor. Dün akşamki yoğun yağışla birlikte sabah saatlerine kadar Marmaray seferleri düzenlenmeye devam etti ve bugün de seferler sürüyor.

Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi?

MARMARAY SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Vatandaşların özel araç yerine toplu taşıma kullanarak mağdur olmasını engellemek adına alınan karar doğrultusunda Marmaray seferleri ücretsiz hale getirildi. lUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun duyurduğu açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

 

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2022

Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle olacak: 

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL 

8-14 istasyon arası: 7,04 TL  (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL

Marmaray çalışıyor mu, açık mı son dakika ? Marmaray seferleri ücretsiz mi?

MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2021

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Gebze06:0022:15
2. Darıca 06:0322:18
3. Osmangazi  06:0522:20
4. Fatih 06:0822:23
5. Çayırova 06:1022:25
6. Tuzla 05:5822:29
7. İçmeler 06:0122:32
8. Aydıntepe 06:0322:34
9. Güzelyalı 06:0522:36
10. Tersane 06:0722:38
11. Kaynarca 06:1022:41
12.Pendik06:0022:44
13. Yunus  06:0322:47
14. Kartal 06:0622:50
15. Başak06:0922:53
16. Atalar 06:1122:55
17. Cevizli 06:1422:58
18. Maltepe 06:1723:01
19. Süreyya Plajı 06:1923:03
20. İdealtepe 06:2123:05
21. Küçükyalı 06:2323:07
22. Bostancı 06:2623:10
23. Suadiye 06:2823:12
24. Erenköy 06:3123:15
25. Göztepe 06:3423:18
26. Feneryolu 06:3623:20
27. Söğütlüçeşme05:5523:23
28. Ayrılıkçeşmesi 06:0023:28
29. Üsküdar  06:0423:32
30. Sirkeci06:0823:36
31. Yenikapı06:1123:39
32. Kazlıçeşme06:1623:44
33. Zeytinburnu 06:2023:48
34. Yenimahalle 06:1123:51
35. Bakırköy 06:1323:53
36. Ataköy06:1523:55
37. Yeşilyurt 06:1823:58
38. Yeşilköy 06:2000:00
39. Florya Akvaryum 06:2400:04
40. Florya 06:2600:06
41. Küçükçekmece 06:2900:09
42. Mustafa Kemal 06:3200:12
43. Halkalı
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Halkalı06:0022:03
2. Mustafa Kemal 06:0322:06
3. Küçükçekmece 06:0622:09
4. Florya 06:0922:12
5. Florya Akvaryum 06:1122:14
6. Yeşilköy 06:1422:17
7. Yeşilyurt 06:1622:19
8. Ataköy06:0222:22
9. Bakırköy 06:0422:24
10. Yenimahalle 06:0622:26
11. Zeytinburnu 05:5622:29
12. Kazlıçeşme06:0022:33
13. Yenikapı05:5122:38
14. Sirkeci05:5422:41
15. Üsküdar  05:5822:45
16. Ayrılıkçeşmesi 06:0322:50
17. Söğütlüçeşme05:5622:54
18. Feneryolu 05:5922:57
19. Göztepe 06:0122:59
20. Erenköy 06:0423:02
21. Suadiye 06:0723:05
22. Bostancı 06:0923:07
23. Küçükyalı 06:1123:09
24. İdealtepe 06:1323:11
25. Süreyya Plajı 06:1523:13
26. Maltepe 06:0423:15
27. Cevizli 06:0723:18
28. Atalar 06:1023:21
29. Başak06:1223:23
30. Kartal 06:1523:26
31. Yunus  06:1823:29
32. Pendik06:0523:32
33. Kaynarca 06:0823:35
34. Tersane 06:1123:38
35. Güzelyalı 06:1323:40
36. Aydıntepe 06:1523:42
37. İçmeler 06:1723:44
38. Tuzla 06:2023:47
39. Çayırova 06:2423:51
40. Fatih 06:2723:54
41. Osmangazi  06:3023:57
42. Darıca 06:3300:00
43. Gebze
İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Maltepe 06:0923:39
2. Süreyya Plajı 06:1123:41
3. İdealtepe 06:1323:43
4. Küçükyalı 06:1523:45
5. Bostancı 06:1823:-48
6. Suadiye 06:2023:50
7. Erenköy 06:2323:53
8. Göztepe 06:2623:56
9. Feneryolu 06:2823:58
10. Söğütlüçeşme06:0500:01
11. Ayrılıkçeşmesi 06:1000:06
12. Üsküdar  06:1400:10
13. Sirkeci06:1800:14
14. Yenikapı06:2100:17
15. Kazlıçeşme06:2600:22
16. Zeytinburnu 
İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Zeytinburnu 05:4923:19
2. Kazlıçeşme05:5323:23
3. Yenikapı05:5823:28
4. Sirkeci06:0123:31
5. Üsküdar  06:0523:35
6. Ayrılıkçeşmesi 06:1023:40
7. Söğütlüçeşme06:1423:44
8. Feneryolu 06:1723:47
9. Göztepe 06:1923:49
10. Erenköy 06:2223:52
11. Suadiye 06:2523:55
12. Bostancı 06:2723:57
13. Küçükyalı 06:2923:59
14. İdealtepe 06:3100:01
15. Süreyya Plajı 06:3300:03

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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