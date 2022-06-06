Marmaray duyurdu! Teknik arıza meydana geldi, seferler gecikmeli olarak yapılıyor

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan en önemli ulaşım aracı olan Marmaray'ın seferlerinde gecikme yaşandığı belirtildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Sirkeci ile Üsküdar arasında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferleri tek hat üzerinden gecikmeli olarak yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızayı gidermek için çalışmaktadır."

Öte yandan istasyonlarda da yapılan anonslarla vatandaşlar bu konuda bilgilendirildi.