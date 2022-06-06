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Marmaray duyurdu! Teknik arıza meydana geldi, seferlerde aksama yaşandı

Son dakika... Sirkeci ile Üsküdar durakları arasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikme yaşandı. Arızanın giderilmesi sonrası seferler normale döndü.

Marmaray duyurdu! Teknik arıza meydana geldi, seferlerde aksama yaşandı

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan en önemli ulaşım aracı olan Marmaray'ın seferlerinde gecikme yaşandığı belirtildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Sirkeci ile Üsküdar arasında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferleri tek hat üzerinden gecikmeli olarak yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızayı gidermek için çalışmaktadır."

Öte yandan istasyonlarda da yapılan anonslarla vatandaşlar bu konuda bilgilendirildi. 

 

ARIZA GİDERİLDİ

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan saat 08.35 itibarıyla yapılan bilgilendirmede arızanın giderildiği ifade edildi. Bilgilendirmede," Sirkeci ile Üsküdar arasında meydana gelen teknik arıza ekiplerimizce giderilmiş olup, Marmaray seferleri düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır." ifadesi yer aldı. 

Marmaray duyurdu! Teknik arıza meydana geldi, seferler gecikmeli olarak yapılıyor Marmaray duyurdu! Teknik arıza meydana geldi, seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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