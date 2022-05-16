Altın fiyatları bir düşüyor, bir çıkıyor! Gram altın yeniden kritik seviyeye geldi, yatırımcı tedirgin! İşte güncel altın fiyatlarıMarinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdüTürk sporunu yasa boğan haber! Boksör Musa Askan Yamak bu kez kalbine yenildi!Marmaray ringe dönüştü! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirlerine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!Çorlu'da korkutan yangın! Otomobil alev topuna döndü!Meteoroloji'den bir iyi bir kötü haber! Bazı illerde hava sıcaklığı artacak, bazı illerde sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu...Going to a foreign country in a dreamWhat does it mean to walk in the dark in a dream, what is it, what does it mean?Tandem ne demek, TDK'ya göre Tandem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Marmaray ringe dönüştü! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirlerine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Marmaray ringe dönüştü! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirlerine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Marmaray ringe dönüştü! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirlerine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da gözü dönmüş grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü. Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Marmaray ringe dönüştü! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirlerine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Marmaray ringe dönüştü! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirlerine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Marmaray ringe dönüştü! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirlerine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT