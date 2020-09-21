Marmaray seferleri normale döndü!

Yüksek gerilim hattındaki kabloların saat 15.45'te yanması sonucu Kazlıçeşme ile Yenikapı Marmaray seferleri çift yönlü olarak durdurulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken kabloların onarılmasının ardından seferler normal seyrine döndü.

Saat 15.45 sularında Marmaray'ın Yedikule Zindanları kısmındaki yüksek gerilim hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın seferlerin aksamasına neden oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen ekipler bir yandan yangını söndürürken bir yandan da kabloları onarımını sağladı. Bir süre sonra ise seferler normale döndü.

Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı

Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?

Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı

72 yaşındaki kadından maske takmayanları ağlayarak uyardı: 'Bizim canımız yok mu?'