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  3. Marmaray Yeni Kapı istasyonu kapılarını Büyük Taarruz coşkusuna açacak

Marmaray Yeni Kapı istasyonu kapılarını Büyük Taarruz coşkusuna açacak

Marmaray Yenikapı İstasyonunda saat 11.00'de '360 Kültür Sanat' etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos'ta Türk milletinin kazandığı zafer anlatılacak.

Marmaray Yeni Kapı istasyonu kapılarını Büyük Taarruz coşkusuna açacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yılında, "30 Ağustos Dijital Gösterimi" düzenleniyor.

'360 Kültür Sanat' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan gösterim Marmaray Yenikapı İstasyonunda yarın saat 11.00'de açılacak.

Bağımsızlık mücadelesini unutturmamak adına, yeni iletişim araçları kullanılarak hazırlanan sergide, 30 Ağustos'ta Türk milletinin kazandığı zafer anlatılacak.

Marmaray yeni kapı istasyonu kapılarını Büyük Taarruz coşkusuna açacak

Anadolu'nun kapılarını düşmana kapatan bu tarih, çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle anlatılacak.

Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe bir yolculuk yapma imkanı sunan, 19 Eylül’e kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Marmaray Yenikapı "30 Ağustos Dijital Gösterimi" İstasyonunda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ziyaretler, Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılacak.

 

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