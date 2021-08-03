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Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2021

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma gelen yüzde 15'lik zammın ardından Marmaray ücretleri merak konusu oldu. Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte Marmaray ücret tarifesi 2021

Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2021

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında 29 Temmuz Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 15 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine Asya ve Avrupa arasında milyonlarca kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray ücretleri de değişti. Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray zam geldi? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte Marmaray ücret tarifesi 2021... 

Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2021

MARMARAY ZAM GELDİ Mİ ? MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İstanbul'da Marmaray ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda 7,70 TL olan Marmaray ücreti 8,91 TL'ye yükseldi. En az taşıma ücreti de 4,03 TL oldu.

 TAM (FULL)ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)		ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER /  ELDERLY)		ABONMAN
(MONTLY)		ELEKTRONİK
BİLET
(ELECTRONIC TICKET)		MARMARAY
BİLET
(MARMARAY
TICKET)
EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ
( MIN. FARE )		₺4,03₺1,96₺2,881 KONTÖR
/ CREDIT		₺17,00₺17,00
TAM PARKUR ÜCRETİ
(FULL FARE )		₺8,91₺4,03₺6,214 KONTÖR
/ CREDIT		₺17,00₺17,00
       

Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2021

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2021

Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre yeni ücret tarifesi şöyle:

1 -7 istasyon arası: 4,03 TL

8-14 istasyon arası: 5, 18 TL

15-21 İstasyon arası: 5,98 TL

22-28 İstasyon arası: 6,90 TL

29-35 İstasyon arası: 8,05 TL

36-43 istasyon arası: 8,91 TL

Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2021

ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)		TAM (FULL)ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)		ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER /  ELDERLY)		AYLIK ABONMAN
(MONTLY CARD)		ELEKTRONİK BİLET
(ELECTRONIC TICKET)		MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)
1 – 7 İSTASYON (STATIONS)₺4,03₺1,96₺2,88131
8 – 14 İSTASYON (STATIONS)₺5,18₺2,42₺3,57231
15 – 21 İSTASYON (STATIONS)₺5,98₺2,88₺4,20231
22 – 28 İSTASYON (STATIONS)₺6,90₺3,28₺4,89331
29 – 35 İSTASYON (STATIONS)₺8,05₺3,85₺5,75331
36 – 43 İSTASYON (STATIONS)₺8,91₺4,03₺6,21431

MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2021

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Gebze06:0022:15
2. Darıca 06:0322:18
3. Osmangazi  06:0522:20
4. Fatih 06:0822:23
5. Çayırova 06:1022:25
6. Tuzla 05:5822:29
7. İçmeler 06:0122:32
8. Aydıntepe 06:0322:34
9. Güzelyalı 06:0522:36
10. Tersane 06:0722:38
11. Kaynarca 06:1022:41
12.Pendik06:0022:44
13. Yunus  06:0322:47
14. Kartal 06:0622:50
15. Başak06:0922:53
16. Atalar 06:1122:55
17. Cevizli 06:1422:58
18. Maltepe 06:1723:01
19. Süreyya Plajı 06:1923:03
20. İdealtepe 06:2123:05
21. Küçükyalı 06:2323:07
22. Bostancı 06:2623:10
23. Suadiye 06:2823:12
24. Erenköy 06:3123:15
25. Göztepe 06:3423:18
26. Feneryolu 06:3623:20
27. Söğütlüçeşme05:5523:23
28. Ayrılıkçeşmesi 06:0023:28
29. Üsküdar  06:0423:32
30. Sirkeci06:0823:36
31. Yenikapı06:1123:39
32. Kazlıçeşme06:1623:44
33. Zeytinburnu 06:2023:48
34. Yenimahalle 06:1123:51
35. Bakırköy 06:1323:53
36. Ataköy06:1523:55
37. Yeşilyurt 06:1823:58
38. Yeşilköy 06:2000:00
39. Florya Akvaryum 06:2400:04
40. Florya 06:2600:06
41. Küçükçekmece 06:2900:09
42. Mustafa Kemal 06:3200:12
43. Halkalı
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Halkalı06:0022:03
2. Mustafa Kemal 06:0322:06
3. Küçükçekmece 06:0622:09
4. Florya 06:0922:12
5. Florya Akvaryum 06:1122:14
6. Yeşilköy 06:1422:17
7. Yeşilyurt 06:1622:19
8. Ataköy06:0222:22
9. Bakırköy 06:0422:24
10. Yenimahalle 06:0622:26
11. Zeytinburnu 05:5622:29
12. Kazlıçeşme06:0022:33
13. Yenikapı05:5122:38
14. Sirkeci05:5422:41
15. Üsküdar  05:5822:45
16. Ayrılıkçeşmesi 06:0322:50
17. Söğütlüçeşme05:5622:54
18. Feneryolu 05:5922:57
19. Göztepe 06:0122:59
20. Erenköy 06:0423:02
21. Suadiye 06:0723:05
22. Bostancı 06:0923:07
23. Küçükyalı 06:1123:09
24. İdealtepe 06:1323:11
25. Süreyya Plajı 06:1523:13
26. Maltepe 06:0423:15
27. Cevizli 06:0723:18
28. Atalar 06:1023:21
29. Başak06:1223:23
30. Kartal 06:1523:26
31. Yunus  06:1823:29
32. Pendik06:0523:32
33. Kaynarca 06:0823:35
34. Tersane 06:1123:38
35. Güzelyalı 06:1323:40
36. Aydıntepe 06:1523:42
37. İçmeler 06:1723:44
38. Tuzla 06:2023:47
39. Çayırova 06:2423:51
40. Fatih 06:2723:54
41. Osmangazi  06:3023:57
42. Darıca 06:3300:00
43. Gebze

 

İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Maltepe 06:0923:39
2. Süreyya Plajı 06:1123:41
3. İdealtepe 06:1323:43
4. Küçükyalı 06:1523:45
5. Bostancı 06:1823:-48
6. Suadiye 06:2023:50
7. Erenköy 06:2323:53
8. Göztepe 06:2623:56
9. Feneryolu 06:2823:58
10. Söğütlüçeşme06:0500:01
11. Ayrılıkçeşmesi 06:1000:06
12. Üsküdar  06:1400:10
13. Sirkeci06:1800:14
14. Yenikapı06:2100:17
15. Kazlıçeşme06:2600:22
16. Zeytinburnu 
İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Zeytinburnu 05:4923:19
2. Kazlıçeşme05:5323:23
3. Yenikapı05:5823:28
4. Sirkeci06:0123:31
5. Üsküdar  06:0523:35
6. Ayrılıkçeşmesi 06:1023:40
7. Söğütlüçeşme06:1423:44
8. Feneryolu 06:1723:47
9. Göztepe 06:1923:49
10. Erenköy 06:2223:52
11. Suadiye 06:2523:55
12. Bostancı 06:2723:57
13. Küçükyalı 06:2923:59
14. İdealtepe 06:3100:01
15. Süreyya Plajı 06:3300:03

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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