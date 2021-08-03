Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2021
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma gelen yüzde 15'lik zammın ardından Marmaray ücretleri merak konusu oldu. Marmaray zam geldi mi ? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte Marmaray ücret tarifesi 2021
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında 29 Temmuz Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 15 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine Asya ve Avrupa arasında milyonlarca kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray ücretleri de değişti. Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray zam geldi? Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte Marmaray ücret tarifesi 2021...
MARMARAY ZAM GELDİ Mİ ? MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
İstanbul'da Marmaray ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda 7,70 TL olan Marmaray ücreti 8,91 TL'ye yükseldi. En az taşıma ücreti de 4,03 TL oldu.
|TAM (FULL)
|ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)
|ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER / ELDERLY)
|ABONMAN
(MONTLY)
|ELEKTRONİK
BİLET
(ELECTRONIC TICKET)
|MARMARAY
BİLET
(MARMARAY
TICKET)
|EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ
( MIN. FARE )
|₺4,03
|₺1,96
|₺2,88
|1 KONTÖR
/ CREDIT
|₺17,00
|₺17,00
|TAM PARKUR ÜCRETİ
(FULL FARE )
|₺8,91
|₺4,03
|₺6,21
|4 KONTÖR
/ CREDIT
|₺17,00
|₺17,00
MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2021
Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre yeni ücret tarifesi şöyle:
1 -7 istasyon arası: 4,03 TL
8-14 istasyon arası: 5, 18 TL
15-21 İstasyon arası: 5,98 TL
22-28 İstasyon arası: 6,90 TL
29-35 İstasyon arası: 8,05 TL
36-43 istasyon arası: 8,91 TL
|ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)
|TAM (FULL)
|ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)
|ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER / ELDERLY)
|AYLIK ABONMAN
(MONTLY CARD)
|ELEKTRONİK BİLET
(ELECTRONIC TICKET)
|MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)
|1 – 7 İSTASYON (STATIONS)
|₺4,03
|₺1,96
|₺2,88
|1
|3
|1
|8 – 14 İSTASYON (STATIONS)
|₺5,18
|₺2,42
|₺3,57
|2
|3
|1
|15 – 21 İSTASYON (STATIONS)
|₺5,98
|₺2,88
|₺4,20
|2
|3
|1
|22 – 28 İSTASYON (STATIONS)
|₺6,90
|₺3,28
|₺4,89
|3
|3
|1
|29 – 35 İSTASYON (STATIONS)
|₺8,05
|₺3,85
|₺5,75
|3
|3
|1
|36 – 43 İSTASYON (STATIONS)
|₺8,91
|₺4,03
|₺6,21
|4
|3
|1
MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2021
|İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Gebze
|06:00
|22:15
|2. Darıca
|06:03
|22:18
|3. Osmangazi
|06:05
|22:20
|4. Fatih
|06:08
|22:23
|5. Çayırova
|06:10
|22:25
|6. Tuzla
|05:58
|22:29
|7. İçmeler
|06:01
|22:32
|8. Aydıntepe
|06:03
|22:34
|9. Güzelyalı
|06:05
|22:36
|10. Tersane
|06:07
|22:38
|11. Kaynarca
|06:10
|22:41
|12.Pendik
|06:00
|22:44
|13. Yunus
|06:03
|22:47
|14. Kartal
|06:06
|22:50
|15. Başak
|06:09
|22:53
|16. Atalar
|06:11
|22:55
|17. Cevizli
|06:14
|22:58
|18. Maltepe
|06:17
|23:01
|19. Süreyya Plajı
|06:19
|23:03
|20. İdealtepe
|06:21
|23:05
|21. Küçükyalı
|06:23
|23:07
|22. Bostancı
|06:26
|23:10
|23. Suadiye
|06:28
|23:12
|24. Erenköy
|06:31
|23:15
|25. Göztepe
|06:34
|23:18
|26. Feneryolu
|06:36
|23:20
|27. Söğütlüçeşme
|05:55
|23:23
|28. Ayrılıkçeşmesi
|06:00
|23:28
|29. Üsküdar
|06:04
|23:32
|30. Sirkeci
|06:08
|23:36
|31. Yenikapı
|06:11
|23:39
|32. Kazlıçeşme
|06:16
|23:44
|33. Zeytinburnu
|06:20
|23:48
|34. Yenimahalle
|06:11
|23:51
|35. Bakırköy
|06:13
|23:53
|36. Ataköy
|06:15
|23:55
|37. Yeşilyurt
|06:18
|23:58
|38. Yeşilköy
|06:20
|00:00
|39. Florya Akvaryum
|06:24
|00:04
|40. Florya
|06:26
|00:06
|41. Küçükçekmece
|06:29
|00:09
|42. Mustafa Kemal
|06:32
|00:12
|43. Halkalı
|—
|—
|İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Halkalı
|06:00
|22:03
|2. Mustafa Kemal
|06:03
|22:06
|3. Küçükçekmece
|06:06
|22:09
|4. Florya
|06:09
|22:12
|5. Florya Akvaryum
|06:11
|22:14
|6. Yeşilköy
|06:14
|22:17
|7. Yeşilyurt
|06:16
|22:19
|8. Ataköy
|06:02
|22:22
|9. Bakırköy
|06:04
|22:24
|10. Yenimahalle
|06:06
|22:26
|11. Zeytinburnu
|05:56
|22:29
|12. Kazlıçeşme
|06:00
|22:33
|13. Yenikapı
|05:51
|22:38
|14. Sirkeci
|05:54
|22:41
|15. Üsküdar
|05:58
|22:45
|16. Ayrılıkçeşmesi
|06:03
|22:50
|17. Söğütlüçeşme
|05:56
|22:54
|18. Feneryolu
|05:59
|22:57
|19. Göztepe
|06:01
|22:59
|20. Erenköy
|06:04
|23:02
|21. Suadiye
|06:07
|23:05
|22. Bostancı
|06:09
|23:07
|23. Küçükyalı
|06:11
|23:09
|24. İdealtepe
|06:13
|23:11
|25. Süreyya Plajı
|06:15
|23:13
|26. Maltepe
|06:04
|23:15
|27. Cevizli
|06:07
|23:18
|28. Atalar
|06:10
|23:21
|29. Başak
|06:12
|23:23
|30. Kartal
|06:15
|23:26
|31. Yunus
|06:18
|23:29
|32. Pendik
|06:05
|23:32
|33. Kaynarca
|06:08
|23:35
|34. Tersane
|06:11
|23:38
|35. Güzelyalı
|06:13
|23:40
|36. Aydıntepe
|06:15
|23:42
|37. İçmeler
|06:17
|23:44
|38. Tuzla
|06:20
|23:47
|39. Çayırova
|06:24
|23:51
|40. Fatih
|06:27
|23:54
|41. Osmangazi
|06:30
|23:57
|42. Darıca
|06:33
|00:00
|43. Gebze
|—
|—
|İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Maltepe
|06:09
|23:39
|2. Süreyya Plajı
|06:11
|23:41
|3. İdealtepe
|06:13
|23:43
|4. Küçükyalı
|06:15
|23:45
|5. Bostancı
|06:18
|23:-48
|6. Suadiye
|06:20
|23:50
|7. Erenköy
|06:23
|23:53
|8. Göztepe
|06:26
|23:56
|9. Feneryolu
|06:28
|23:58
|10. Söğütlüçeşme
|06:05
|00:01
|11. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|00:06
|12. Üsküdar
|06:14
|00:10
|13. Sirkeci
|06:18
|00:14
|14. Yenikapı
|06:21
|00:17
|15. Kazlıçeşme
|06:26
|00:22
|16. Zeytinburnu
|—
|—
|İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Zeytinburnu
|05:49
|23:19
|2. Kazlıçeşme
|05:53
|23:23
|3. Yenikapı
|05:58
|23:28
|4. Sirkeci
|06:01
|23:31
|5. Üsküdar
|06:05
|23:35
|6. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|23:40
|7. Söğütlüçeşme
|06:14
|23:44
|8. Feneryolu
|06:17
|23:47
|9. Göztepe
|06:19
|23:49
|10. Erenköy
|06:22
|23:52
|11. Suadiye
|06:25
|23:55
|12. Bostancı
|06:27
|23:57
|13. Küçükyalı
|06:29
|23:59
|14. İdealtepe
|06:31
|00:01
|15. Süreyya Plajı
|06:33
|00:03