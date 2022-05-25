Marmaray'da taciz! Fotoğraf çektiği iddiası arbedeye dönüştü

Dün 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edip tepki göstermesi üzerine trende arbede yaşandı.

Trendeki kadın yolcu “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanmasıyla çevredeki vatandaşlar olaya dahil oldu. Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahsın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs yolcular tarafından trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. Yaşanan anları trendeki vatandaşlar kamera ile kayıt altına aldı.