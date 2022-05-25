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  3. Marmaray'da taciz! Fotoğraf çektiği iddiası arbedeye dönüştü

Marmaray'da taciz! Fotoğraf çektiği iddiası arbedeye dönüştü

Marmaray'da kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadının "Fotoğrafımı çekti" demesi üzerine şahıs ve yolcular arasında arbede yaşandı.

Marmaray'da taciz! Fotoğraf çektiği iddiası arbedeye dönüştü

Dün 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edip tepki göstermesi üzerine trende arbede yaşandı.

Marmaray'da taciz! Fotoğraf çektiği iddiası arbedeye dönüştü

Trendeki kadın yolcu “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanmasıyla çevredeki vatandaşlar olaya dahil oldu. Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahsın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti.

Marmaray'da taciz! Fotoğraf çektiği iddiası arbedeye dönüştüKısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs yolcular tarafından trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. Yaşanan anları trendeki vatandaşlar kamera ile kayıt altına aldı.

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