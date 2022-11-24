Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Son dakika... Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre teknik aksaklık nedeniyle trenlerin gecikmeli olarak çalıştığı bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Bir başka bilgilendirmede ise şöyle denildi:

Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu istasyonunda aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır.

Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

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