Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Bir başka bilgilendirmede ise şöyle denildi:

Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu istasyonunda aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır.