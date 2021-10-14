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Marmarayda yeni dönem! İnternet hizmeti başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı. Duran: ''Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz'' dedi.

Marmarayda yeni dönem! İnternet hizmeti başlıyor!

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İBB Meclisinde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Serdar Duran, metrolarda internet erişimi sağlanması konusunda açıklamalarda bulundu.

 

MARMARAY'DA İNTERNET HİZMETİ BAŞLIYOR

Duran, ''Cuma günü itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımız, Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlıyor. Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz'' dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da söz alarak İBB'nin Valilik ve İçişleri Bakanlığından talep ettiği metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini dile getirdi.

Marmarayda yeni dönem! İnternet hizmeti başlıyor!

Metrolar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade eden Kösedağı, "Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığından mı geldi? Bir bilgisi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım." şeklinde konuştu.

1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise bugüne kadar güvenlik ve terör eylemleri dolayısıyla internetin verilemediğini kaydetti. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da bu konunun siyaset malzemesi olmaması gerektiğini vurgulayarak, insanların güvenliğinin önemli olduğunu belirtti.

Marmarayda yeni dönem! İnternet hizmeti başlıyor!

"AÇIN WiFi'LERİ DİYORUM"

Güvenli internetin tüm metrolarda olacağını belirtenTürkyılmaz, "Güvenli internet yani insanların can ve mal sağlığını da garantiye alacak tedbir ve önlemlerle beraber inşallah İstanbul'daki genç kardeşlerimize ve tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifi'leri diyorum." diye konuştu.

Türkyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bazı güvenlik protokollerin tamamlanmasıyla birlikte diğer metrolarda da internet erişiminin olacağını kaydetti.

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