Marmaray’da yeni dönem; sefer saatleri değişti! Önemli değişikliği Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre 226 Ağustos tarihinden itibaren hafta sonun seferlerinin saatinin uzatıldığı bilgisi verildi.

Rukiye Karapunar
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Marmaray’da yeni dönem; sefer saatleri değişti! Önemli değişikliği Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!

Gebze-Halkalı arasında her gün sabahın erken saatlerinde başlayıp geceye kadar devam eden Marmaray seferlerinde yaşanan yoğunluklardan dolayı sefer saatlerinde değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi hesaplarından duyurduğu sefer saatlerindeki değişiklik 26 Ağustos'tan itibaren başlayarak sadece hafta sonları uygulanacak.

Marmaray’da yeni dönem; sefer saatleri değişti! Önemli değişikliği Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!

HAFTA SONU SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Marmaray’da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla, Gebze’ den Halkalı’ ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı’ dan Gebze’ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze’den kalkan son sefer 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son tren de 03.16’da varış istasyonuna ulaşacak. Marmaray’ da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor” ifadelerine yer veridi.

Marmaray’da yeni dönem; sefer saatleri değişti! Önemli değişikliği Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!

YOLCU SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Günde ortslama 492 bin yolcuya hizmet veren Marmaray'da bazı günlerde yaşana yoğunluklardan dolayı yolcu sayısının 24 Ağustos 2022 tarihine kadar 747 milyona ulaştığı belirtilerek “2022 yılında Marmaray ile yaklaşık 157 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Marmaray, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz ulaşımı sağlamasıyla yalnızca İstanbul’un kent içi ulaşımını desteklemekle kalmıyor yüksek hızlı treni kullanan yolcuların Avrupa yakasına seyahatlerini sağlıyor. ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesinin önemli bir ayağı olan Asrın Projesi Marmaray, yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yapılmasını sağlayarak denizyolu aktarmasını ortadan kaldırıyor, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nden bugüne kadar 2 bin 90 yük treni geçerken, bu trenlerden 1096’si Avrupa yönüne, 994’si ise Asya yönüne geçti." şeklinde açıklama yapıldı.

Marmaray’da yeni dönem; sefer saatleri değişti! Önemli değişikliği Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!

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