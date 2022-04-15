Marmara’yı daha büyük bir deprem bekliyor! “İBB’nin deprem yönetimi yanlış”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Doğa Kaynaklı Afetler konulu bir sunum yaptı. Yaltırak, 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda akademisyen Murat Şahin’le birlikte “Aktif Marmara Fayları İçin Yeni Bir Bakış; Marmara Denizi’nin Yeni 3 Boyutlu Fay Haritası Işığında Deprem Potansiyelleri ve Risk Senaryoları” başlıklı bir sunum gerçekleştirerek önemli bilgiler verdi.

"MARMARA’DA TEK FAY OLDUĞU DÜŞÜNCESİ YANLIŞ"

Murat Şahin ile birlikte Marmara’nın 3 boyutlu fay haritasını çıkaran Yaltırak, sunumun ardından Hürriyet’e özel röportaj verdi. Marmara’da bütün halde tek bir fay olmadığını söyleyen Yaltırak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yanlış yaptığını, Marmara’da sadece tek fayın olduğu yaklaşımını devam ettirdiğini söyledi.

Marmara’da kırılma bekleyen 4 fayın bulunduğu söyleyen Yaltırak, “ Bunlardan biri 7,6 ikisi 7,4 ve bir tanesi de maksimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek. Büyüklükler maksimum bu seviyede olacak, daha küçük de olabilir ama maksimum büyüklükler bunlar olacak. Ne zaman olabilir? Her an. Planlamalar, hesaplar tek fay esas alınarak yapıldığında İstanbul’a bir şey olmuyor; depremi 7,2 ile 7,4 arasında bekliyorlar ve bu durum sadece eski İstanbul’u yani Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar’ı etkiliyor.”

“MARMARA KALP HASTASI, HER AN KRİZ GEÇİREBİLİR”

“Anadolu yakasını ve İzmit Körfezi’ni, Güney Marmara’yı hiç etkilemiyor. Bu 4 fay aynı zamanda da kırılabilir, arka arkaya da olabilir ya da farklı zamanlarda kırılabilir. Batıdan doğuya gidebilir; hangisinin önce ya da sonra olacağını bilmiyoruz ama bildiğimiz şey; bardaklar dolu. Marmara kalp hastası, 4 damarı tıkalı ve her an bir kalp krizi geçirebilir” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve tüm Marmara’nın 4 faya göre yeniden ele alınması gerektiğini belirten Yaltırak, tek faya dayalı olasılıksal bir haritayla yüksek ivmeler içeren bir dönüşüm planının var olduğunu söyledi.

“BAZI SEMTLERİN YIKILMASINA GEREK YOK”

Yaltırak, “4 fay esas alındığında İstanbul’un tüm kentsel dönüşüm planlarının yenilenmesi gerekecek çünkü ivmeler her yerde haritadaki büyüklüğe ulaşmayacak. Bazı binalar, bazı semtlerin hiç yıkılmasına, yenilenmesine gerek yok. Ama bazı yerlerin de daha öncelikli olarak, hızla kentsel dönüşüme alınması gerekiyor. İstanbul’da örneğin Beşiktaş Ulus’ta bir binayı yıkmanıza gerek yok. En büyük depremde bile orada ivme 0,1 g oluşuyor. Bu o binanın yıkılması mümkün değil, demek. Genel değerlere dayalı yapılan kentsel dönüşüm pahalı oluyor ve dönüşümü imkânsız kılıyor. Esas odaklanılması gereken yerlere odaklanılmıyor” diye konuştu.

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