Marmaray'ın Pendik istasyonunda su deposu patladı!

Pendik'te YHT Alt geçitte iddiaya göre yangın suyu deposu patlaması sonucu YHT Alt geçit sular içinde kaldı.

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı Marmaray'ın Pendik istasyonunda bugün saat 16.00 sularında yangın suyu deposu patladı. Bunun üzerine istasyonu su basarken sinyalizasyon sistemi arıza verdi. Tedbir amaçlı olarak istasyonun boşaltılırken YHT Alt geçit sular içinde kaldı. Birçok mağaza su birikintisi nedeniyle zarar gördü. YHT Alt geçitte geçişler kapatıldı, vatandaşlar Sancak Köprüsünü ve diğer alternatifleri kullanıyor.