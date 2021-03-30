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Marmaray'ın Pendik istasyonunda su deposu patladı!

Son dakika haberi... İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Marmaray'ın Pendik durağında su deposunun patlaması üzerine alt geçit sular altında kaldı.

Marmaray'ın Pendik istasyonunda su deposu patladı!

Pendik'te YHT Alt geçitte iddiaya göre yangın suyu deposu patlaması sonucu YHT Alt geçit sular içinde kaldı. 

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı Marmaray'ın Pendik istasyonunda bugün saat 16.00 sularında yangın suyu deposu patladı. Bunun üzerine istasyonu su basarken sinyalizasyon sistemi arıza verdi. Tedbir amaçlı olarak istasyonun boşaltılırken YHT Alt geçit sular içinde kaldı. Birçok mağaza su birikintisi nedeniyle zarar gördü. YHT Alt geçitte geçişler kapatıldı, vatandaşlar Sancak Köprüsünü ve diğer alternatifleri kullanıyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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