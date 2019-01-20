Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırması Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.49'da kaydedilen sarsıntının yerin 53.6 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem ilçenin Taşlıca, Söğüt ve Bozburun Mahallelerinde hissedildi.

Kaynak: İHA