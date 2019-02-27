Marmaris adayı Yazıcı, Bozburun’da gönülleri fethetti

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Bozburun seçim irtibat bürosunu yoğun bir katılımla açtı.

Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, Meclis üyeleri Süleyman Eroğlu, Melih Eriş, Mustafa Karacan, Mehmet Karadinç, Zeki Eren, Ceyhan Eroğlu, Bestami Şınık, Naci Alkan, Ayşe Taşer, Elmas Ulupınar, Ömer Cahit Sarıbey ve AK Parti Teşkilatı üyelerinin yanısıra Bozburun halkı katıldı.

Açılış konuşmalarında ortak konu Bozburun ve sorunları oldu. Bozburun Mahallesi muhtarı Duran Güleç;"Köyümüze gelen AK Parti Muğla Belediye Başkan adayımız, Marmaris Belediye Başkan adayımız il , ilçe başkanlarımız ve temsilcilerimiz hepinize hoşgeldiniz diyorum." Diyerek gelenleri selamladı. Daha sonraki konuşmalar şu sırayla gerçekleşti;

Kemal Kalemci- MHP Marmaris İlçe Başkanı;" Cumhur ittifakı pazarlığa değil anlayışa sevgiye saygıya dayalıdır. Marmaris'in onurlu geleceğine talip oduğumuzu, büyük başarılara imza atmak için üzerine titrediğimiz dünyanın incisi Marmaris'imizi beldeleriyle beraber yönetme sırası Cumhur ittifakı adayımız Serkan Yazıcı'ya gelmiştir. Değerli arkadaşlar aramızdan bir takım sebeplerle ayrılan arkadaşlar olmuştur. Arkadaşlarımızı bu birliğe davet ediyor, hepinize teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Osman Ülgen- AK Parti Marmaris İlçe Başkanı; "Hepiniz hoşgeldiniz. Geldiğimizde bize aktarılan ve daha önce çözülmemiş şikayetler bizi üzdü. Yapacaklarımızı söylüyoruz, yapamayacaklarımızı söylemiyoruz, sözünü de vermiyoruz. 31 Mart'ta sadece bir belediye başkanı seçmiyoruz, geleceğimizi de seçiyoruz. Onun için sizlerden bize bir dönem yetki vermenizi istiyorum. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." Dedi.

Kadem Mete – AK Parti Muğla İl Başkanı; " Bakın bu seferlik bir milliyetçilik yapın, bozburun milliyetçiliği istiyorum sizden. Partiyi bir kenara koyun. Deyin ki kendinize" ben bu yaşıma kadar şu partiye verdim, bu sefer bozburun'a vereceğim" Serkan kardeşim turizm'den geliyor çok güzel projeleri var, ben de turizmciyim. Bize bir kere yetki verirseniz buranın turizmini, kalkınmasını nasıl yapacağımızı hepiniz göreceksiniz." Şeklinde konuştu.

Daha sonra mikrofona gelen Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, konuşmasına açılışa gelen davetliler ve Bozburunluları selamlayarak başladı ve şöyle devam etti;" Öncelikle Bozburun'a bu ikinci gelişimiz ve ilk gelişimize göre çok daha farklı oldu bunun için size çok teşekkür ederim. Ben bu yola çıkarken hep şunu söyledim. Bu köyler en az Marmaris kadar kıymetli. Burada bir parke taşı bile yaptığınızda çok önemli oluyor, ilgi gösteriliyor karşılığını buluyor. Bakın ben yol, su kanalizasyon bunları konuşmayacağım bile, bunu yapacağımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. bunlar zaten yapılacak. Asıl şimdiye kadar yapılmamış olmaması sıkıntı.

Anlatmaya gerek yok. Ben aslında bunları söyleyerek çok kolay bir yola çıkabilirdim ama benim hayallerim daha farklı. Bakın, 13 köyümüzün en az ikisini rehabilite edeceğiz. Sadece organik tarim yapacağız bu iki köyde, bitkisel ilaçlar üreteceğiz. Balıklar tükeniyor, onları çoğaltmak için mercan kayalıkları yapmak lazım. Sadece köyler değil Marmaris'te aynı sıkıntı içinde. Köyleri düzeltmek Marmaris'ten daha kolay. Çünkü 15-20 yılda Marmaris çok kötü bir yere gelmiş. Bölgemizi insanların şifa kaynağı olarak yeniden revize edeceğiz. Marmaris'in en kaliteli turistini ağırlayan sizlersiniz.. Burası bir tarih kenti. buraya kral değil , başkan seçeceksiniz ben size hizmetkâr olmaya hazırım, size gece gündüz hizmet edeceğimin sözünü veriyorum!" dedi.

Son konuşmacı olan Dr.Mehmet Nil Hıdır ise konuşmasında Bozburun'un sıkıntısının çok ancak çözülemeyecek derecede sorunu olmadığını vurgulayarak; " İnsanımızın kuru lafa karnı tok. İnsanımız hizmet istiyor. Önemli olan bugün 5 yılda neler vaadetti, vaatlerini ne kadar gerçekleştirebildi, ona bakacaklar. Biz Mustafa Kemal ATATÜRK "ün dediği muassır medeniyet seviyesini ülkemize getirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Büyükşehir olarak kanalizasyon ve arıtmamızı inşallah iki vardiya hizmet olarak sunacağız ve 3 ayda bitecek. Taskın şu derelerini DSİ ile işbirliği yaparak çözeceğiz. Kanalizasyon ve yağmur kanallarını bir arada kabul etmiyoruz. Öteden beri bildiğim Bozburun- Selimiye- Marmaris yolu Karayolları ile düzenlenecek. Yeter ki, gönül belediyeciliğini ortaya koyabilelim. Bozburun "u seviyoruz ve sizin bizlere güvenip desteklemeniz sayesinde hizmet etmek istiyoruz." İfadesini kullandı.

Serkan Yazıcı ve partililer daha sonra Bozburun tersanesini ziyaret ederek sorunları dinlediler. Oldukça zor şartlarda gidilen ve ulaşım sıkıntısının yaşandığı Tersanede Bozburun yatçılar kooperatifine üye teknecilerin yol ve elektrik konusundaki sıkıntılarını dinleyen Serkan Yazıcı ve Dr. Mehmet Nil Hıdır, bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA