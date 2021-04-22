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Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan için mesaj yayımladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan için mesaj yayımladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oktay 23 Nisan 1920 tarihinin kurtuluşun ve kuruluşun miladı olduğunu vurgulayarak, "23 Nisan kahraman bir milletin gurur günüdür" dedi. 23 Nisan 1920'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olduğunu ifade eden Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması nedeniyle milli mücadelenin mihenk taşlarından biri olan 23 Nisan, tam bağımsızlık için büyük bedeller ödemiş kahraman bir milletin gurur günüdür. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek milletin egemenliği vurgusu yapan Ulu Önderimiz Atatürk'ün bu günü geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara armağan etmesi de bu günü anlamlı kılan bir diğer husustur. 101. yılında da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini hepimiz yüreklerimizde hissediyor ve geçmiş yıllarda olduğu gibi hep birlikte, omuz omuza, coşkuyla alanlarda kutlamak istiyoruz. Fakat ne yazık ki bu sene de bayramımızı meydanlarda değil, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığı bir an önce yenmek, gelecek sağlıklı günlerde bir arada olmak adına evlerimizde kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle en büyük mirasımız olan ulusal egemenliği bizlere emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bayramlarımızı yeniden coşkuyla bir arada kutlayabileceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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