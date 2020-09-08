Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan CHP’nin Kuruluş Yıldönümü kutlaması

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Oktay mesajında, "Ülkemizde demokrasinin kapılarını açan, Atatürk ilkelerinin savunucusu CHP'nin 97. Kuruluş Yıldönümünü gururla kutluyoruz. 97 yıl önce bugün Anadolu'nun vatanseverleri, milletimizin makûs talihini değiştirmek için yeni ilke ve hedefler doğrultusunda Kuvay-i Milliye ruhunu bir parti çatısı altında topladı. İşte o çatı, bugün bizlerin de yuvası olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu onurlu mirası omuzlarında taşıyan CHP; Atatürk'ün ilkelerini ifade eden altı okun izinden azimle, yılmadan, taviz vermeden gitmektedir. Partimiz çağdaş yarınların mimarı, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, çağdaşlaşma ve ulusal kalkınmanın kalesi, aydınlık bir Türkiye hedefinin yıkılmaz savunucusudur. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin bağımsız, laik ve demokratik bir devlet olarak var olması için mücadele yürüten partimiz; milletimizin huzur ve refah içinde yaşayacağı, hukukun egemen olacağı, demokrasinin tüm kurumları ve ilkeleriyle işlediği bir kamu düzeni inşa edilene ve bunun sürekliliği sağlanana dek mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Üstlendiğim her görevde neferi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin 97. kuruluş yıl dönümünü ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine taşıma inanç ve kararlılığımızla yürekten kutluyor, başta kurucumuz ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını şükranla anıyorum" dedi.