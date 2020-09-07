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  3. Marmaris Belediyesinden dev temizlik hizmeti: Yollardan tobalarca çöp toplandı

Marmaris Belediyesinden dev temizlik hizmeti: Yollardan tobalarca çöp toplandı

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, yüksek sıcağa rağmen gelişigüzel çöp atılan koylar, seyir tepeleri, karayolu kenarlarını temizledi. Hava sıcaklığının olması gerekenden çok daha yüksek seyrettiği bugünlerde bile özveriyle çalışmaya devam eden görevliler, duyarsızlık nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Marmaris Belediyesinden dev temizlik hizmeti: Yollardan tobalarca çöp toplandı

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, yüksek sıcağa rağmen gelişigüzel çöp atılan koylar, seyir tepeleri, karayolu kenarlarını temizledi. Ekipler onlarca torba çöp topladı.

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, yüksek sıcak havaya rağmen yoğun bir biçimde çalışmaya devam ediyor. İlçe merkezinde ve uzak mahallelerde temizlik çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, hem tatilcilerin hem de ilçe yaşayanlarının sıkça kullandığı koylar, seyir tepeleri, karayolu kenarlarını da temizliyor.

Marmaris Belediyesinden dev temizlik hizmeti: Yollardan tobalarca çöp toplandı

Hafta sonu kavurucu sıcağa rağmen Bördübet, Akmusluk ve Amazon koylarında çevreye gelişigüzel atılmış çöpleri topladı. Belediye personeli ayrıca otoban kenarları, seyir tepeleri ve sahil bandından da temizlik yaptı. Toplanan onlarca torba atık, bertaraf merkezine taşındı.

Marmaris Belediyesinden dev temizlik hizmeti: Yollardan tobalarca çöp toplandı

"DUYARSIZLIK ÜZÜYOR"

Temizlik işleri ekiplerinin özveriyle çalıştığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'e hizmet etmek bizim en büyük görevimiz. Bizi en çok üzense insanlarımız temizlik konusundaki duyarsızlığı. Koylar, seyir tepeleri, sahil bandını her defasında tertemiz yapsak da ertesi gün aynı kirlilik yaşanıyor. Çünkü bazı duyarsız vatandaşlarımız keyfini yaşamak için geldiği bu güzellik yerlerde çöpünü bırakarak gidiyor. İnsanların bu duyarsız davranışları hepimizden önce orada alın teri ile çalışan arkadaşlarımızı yaralıyor" dedi.

Marmaris Belediyesinden dev temizlik hizmeti: Yollardan tobalarca çöp toplandı

Berna Akkaya
Editör


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