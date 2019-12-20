Marmaris Devlet Hastanesi’ndeki tatbikat başarı ile gerçekleştirildi

Marmaris Devlet Hastanesi'nde yıllık tatbikat planına göre 2019 Hastane Afet Planı (HAP) başarı ile gerçekleştirildi.

Hastane çalışanlarının da katıldığı HAP tatbikatının Başkanlığını Başhekim Ahmet Mutlu Arıcı, planlama şefliğini Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşah Ekici yaptı. Tatbikat senaryosuna göre hastanenin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında iki personel yaralandı.Oluşturulan kriz masası olaya en kısa sürede toplanıp müdahale etti.

Hastane Başhekimi Ahmet Arıcı tatbikatla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Marmaris Devlet Hastanesi olarak bakmakla yükümlü yani dışarıdan kaynaklı her türlü yükü başarabiliyoruz fakat bazen, içeriden kaynaklı kendi içimizde de olabilecek Allah korusun tüp patlaması olabilir, bir yangın, bir kazan dairesi patlaması olabilir. İşte bu olaylara karşı kendi önlemimizi alabilmek için bununla ilgili ekip olarak yılda 1 kez senaryo gereği hastanemizde oluşabilecek bir afet planını gözden geçirip kendimizi test ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA