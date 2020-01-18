Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Futbol Turnuvasındda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Marmaris Şehir stadında son kez yapılan Turnuvanın şampiyonu TurgutSpor , 2. Takım Karasöğüt gençlik spor, 3.takım Selimiye Gençlik spor oldu. Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Futbol Turnuvası kapsamın da yapılan 2 maç sonucu yarı final şampiyonu siyah beyaz forma giyen Turgutspor oldu.

Marmaris İlçe Gençlik Müdürlüğü turnuvaya katılan ilk üç takıma madalya ve kupa verdi. Şampiyonlar Kupalarını ve Madalyalarını Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket, Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen'in elinden aldılar.

Törende konuşan Kaymakam Aksoy, "Gayet centilmenlik içerisinde bir final oldu. Öncelikle tüm takımları kutluyorum. Turizm sezonu ilçemizde çok yoğun geçiyor. Turizmde görev alıyorlar ama kış aylarında bol vakitleri oluyor. Bu vakitlerini sporla değerlendirmeleri için bu turnuvayı düzenledik. Şuanda üzerinde bulunduğumuz saha da son kez maç yapıldı. İnşallah önümüzdeki sene kaymakamlık kupamızı yenilenmiş stadımızda yapacağız. Şimdiden yeni stadyumumuz Marmaris'imize hayırlı uğurlu olsun " dedi.

Kaynak: İHA