Marmaris ‘Kısa Film Festivali’ 5. kez “perde” dedi

Sanatseverlerin 6 gün boyunca kısa filmlerle buluşacağı Marmaris 5. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

İlk gösterimler sabah saatlerinde Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi'yle Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde gerçekleşti. Festival Direktörü Şeref Öztürk 230'a yakın filmin gösterileceği festivalle ilişkin yaptığı açıklamada; "Çok sayıda film gösterileceği için sabah erken saatte gösterimler başladı. Halk jürimiz de oluştu. Yarın daha fazla katılım olacağını düşünüyorum. Çünkü 14 ülkeden yapımcı ve yönetmenler bizimle olacak. Onun dışında yaklaşık 40 finalist filmin yönetmenini de davet ettik. Marmarisli izleyicilerle bire bir görüşme ve fikir alış verişinde bulunacaklar" diyerek Marmaris halkını bu festivale sahip çıkmaya davet etti.

Gösterimler 23.00'a kadar devam ediyor

Marmaris Belediyesi Kültür & Sanatevi ve Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde gösterimler akşam 18.00'a kadar devam edecek. 19.30 ve 23.00 saatleri arasındaysa Belediye karşısı halk plajında ve Netsel Marina AVM'de gösterimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA