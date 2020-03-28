Marmaris sahilleri ve sokakları güzel havaya rağmen boş kaldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklıklarının 24 derece ölçülmesine rağmen vatandaşlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, "evde kal" çağrılarına uydu. İlçenin en hareketli cadde, sahil, yürüyüş yolu ve plajları boş kaldı.

Marmaris ilçe merkezinde havanın sıcak olduğu günlerde sahil yürüyüş yolları ve plajlar vatandaşlarla dolarken; bugün bomboş kaldı. Yine kentin en işlek yerleri Atatürk ve Kemal Seyfettin Elgin caddeleri ile oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi başta olmak üzere kentte sessizlik hakim. Vatandaşlar, "Evinizde kalın" çağrılarına uyarak, dışarı çıkmadı. Butik işletmecisi Hamdi Çemkin, "Dükkanımı kontrol etmek için dışarı çıktım. Kontrol sonrası evime döneceğim. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Bir an önce virüs belasından kurtulalım" dedi.

Kargo görevlisi Süleyman Aslan ise, "Bu süreçte izinliyim. Evimin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktım. İşimi bitirip, hemen geri döneceğim. Hava sıcak ve dolaşmak için güzel ama tedbiri elden bırakmamak, devlet büyüklerimizin sözünü dinleyerek evde kalmak lazım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA