Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin afişi hazır

15-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek olan 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nin afişi hazırlandı. Marmaris'in doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı afişte, mitolojide şifa ve güzellik tanrıçası olarak bilinen ve Marmaris ile özdeşleşen Hemithea'nın da figürü kullanıldı.

Marmaris'in doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı afişte, mitolojide şifa ve güzellik tanrıçası olarak bilinen ve Marmaris ile özdeşleşen Hemithea'nın da figürü kullanıldı. Tasarımı kısa süre önce tamamlanan afiş, Marmaris'in efsanelere dayanan binlerce yıllık geçmişini ve doğal güzelliklerini de tanıtacak. Afişte kullanılan tanrıça Hemithea tasarımı, festivalin ödül heykeli aynı zamanda da. Afişin tasarımı Ezgi Dalkıran, ödül heykelinin tasarımı ise heykeltraş Erdoğan Nur tarafından yapıldı. Festival hazırlıkları hakkında kısa bir açıklama yapan Festival Direktörü Şeref Öztürk; "Her yıl daha geniş bir sinemasever kitlesine ulaşan festivalimizi bu yıl 15-20 Ekim tarihleri arasında dünyanın en güzel şehirlerinden olan Marmarisimizde beşinci kez yapacağız. Uluslararası ve ulusal düzeyde birçok konuğa ev sahipliği yaptığımız festivalimizde sinema söktörüne destek olmaya çalışıyor, Marmaris'in ve ülkemizin tanıtımını yapıyoruz. Festivalimizin yarışmalı bölümleri ve gösterim bölümleri için başvuruları almaya geçtiğimiz haftalarda başladık." dedi. MarmarisSanart Topluluğu tarafından 5 yıldır düzenlenen Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası yarışmalar ve gösterimler yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumdan da destek alan festivalde bu yıl Ulusal Kısa Film Yarışması, Liselerarası Kısa Film Yarışması ile ulusal ve uluslararası gösterimler yapılacak. Festivale katılım için son başvuru tarihi 30 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA