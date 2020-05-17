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  3. Marmaris yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gösterdi

Marmaris yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gösterdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde termometreler 46 dereceyi gösterdi. Son yılların en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Sokağa çıkmanın yasak olmasıyla birlikte caddeler boş kaldı.

Marmaris yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gösterdi

Aniden bastıran sıcaklar Marmaris'ide etkiledi. Termometreler 46 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcak nedeniyle polis araçlarından megafon ile sık sık uyarılarda bulundu.

KİMSE DENİZE GİREMEDİ

Normal şartlarda Nisan ayından itibaren deniz sezonu açılan Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında polisin yoğun denetimleri nedeniyle kimse denize giremedi. 25 yıldır Marmaris'te yaşadığını söyleyen bir vatandaş Mayıs ayında hiç bu kadar sıcak görmediğini belirtti.

Marmaris’te termometreler 46 dereceyi gösterdi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı merkezlerinde şehir içinde ara sokaklarda sürekli devriye yaparak maskesiz gezen vatandaşları uyardı. Sahil bandında ise motorize ekipler sık sık denize girmek isteyenleri engelledi.

Marmaris’te termometreler 46 dereceyi gösterdi

Kaynak: İHA


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