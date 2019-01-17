Marmaris'e tatile geleceklere 'elinizi çabuk tutun' çağrısı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki nitelikli otellerin 2019 yaz sezonu için yüzde 60'ının yabancı turistlere rezerve edildiğini, yerli tatilcilerin ön rezervasyonlar için elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

ya 2019 turizm sezonunu değerlendirdi. Avrupalı turistlerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, "Geçen sene turizm sezonun bitmesinin hemen ardından Kasım ayında İngiltere'de turizm fuarına katıldık. Dünyaca ünlü kurumsal acentelerle yapılan görüşmelerde, İngiltere pazarından Marmaris'e bu sene yüzde 30-35 civarında bir artış var. Bu ay Güney Ege Bölgesi'nin turistik şehirlerinin eksiksiz katıldığı Hollanda'da düzenlenen turizm fuarında ise ilgi beklentilerimizin üzerindeydi. Hollandalı büyük tur operatörleri, Marmaris'e büyük ilgi gösteriyor. Hollanda pazarından yüzde 25 uçak koltuğu artışı mevcut. Güney Ege'nin turistik ilçeleri ve Marmaris için turizm pazarı çok hareketli. Belçika, Danimarka, İsveç, Almanya, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerinden ciddi talep söz konusu. Kurumsal tur operatörleri ile yapılan görüşmeler ve anlaşmalar sonucunda, Marmaris ilçemizdeki 3 yıldız ve üzerinde, nitelikli dediğimiz oteller, şu an itibariyle yüzde 60 civarında yabancı turistlerle dolu. Turizm çalışanları ve konaklama sektörü işletmecilerini bu yıl hareketli bir sezon bekliyor" dedi.

'TÜRK MİSAFİRLERİMİZ BU YAZ ACELE ETMELİ'

İngiltere ve Kuzey Avrupalı turist sayısındaki artış nedeniyle tatilcilerin sorun yaşamaması için ellerini çabuk tutması gerektiğini vurgulayan Bülbüloğlu, "Türk misafirlerimiz bu yaz acele etmeli. Hem ön rezervasyon avantajlarından yararlanmak hem de konaklama tesislerinde yer bulmak için tatil planlarını bu ayın sonuna kadar netleştirmeliler. Mart ayında seçim sonrası çok hızlı bir şekilde turizm sezonuna giriş yapacağız. Değerli Türk misafirlerimiz, konaklamada sıkıntı yaşamamaları için uyarılarımızı lütfen dikkate alsınlar" dedi.

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DHA