Marmarisli gazetecilere yeni basın kartları dağıtıldı

Başkanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına(CİB) bağlanmasının ardından yenilenen basın kartları Marmaris'te görev yapan gazetecilere dağıtılmaya başlandı. Yeni basın kartlarında turkuaz ve pembe rengi tercih edildi. Yenilenen basın kartlarında CİB logosu yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Muğla İl Müdürlüğü tarafında Marmaris Polis Evi'nde düzenlenen törenle Marmaris'te bulunan basın mensuplarının yeni kartları düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla İl Müdürü Sezgin Sağun ve basın mensupları katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla İl Müdürü Sezgin Sağun yoğunluk nedeniyle CİB kartların geç dağıtıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı elektronik yazışma programı yenilenmesiyle Cumhurbaşkanı ile uzaktan iletişim kurularak daha hızlı iletişim sağlanacağını ifade etti. Yeni sisteme geçilerek Daire Başkanlığı adı altında Kamu Diploması ve Halka İlişkiler kurumlar kuruldu. Sezgin Sağun" İletişim Başkanlığı olarak Anadolu Ajansı, TRT, Basın İlan Kurumu bütün iletişim alanları hak sahibi olarak önümüzde mevzuat değişiklerinden sonra bizim başkanlığımıza döneceğini düşünüyorum. İl Müdürlüğü olarak da Aydın, Denizli ve Muğla'da bizim sorumluluk alanımızdaydı. Bundan sonrada bu üç ilimizi yine biz 35 personel ile devam ettireceğiz. Personel sayımız böylece artmış oldu. Bundan söyle bölge müdürlüğüne dönüşüyoruz. Mevzuat değişikliğinden sonra il müdürlüğümüz bölge müdürlüğüne dönüşecek. Basın kartımız sarı basın kartı olarak teleffuz ediliyordu. Basın kartı yönetmeliğinde sarı ibaresi yoktu ama uzun yıllardır sarı olarak kullanıldığından dolayı hepimiz sarı basın kartı diyorduk. Bundan dolayı neden sarı değil diye eleştiriler geliyordu. Bilindiği gibi yabancı basın mensuplarına mavi basın arktı veriliyor. Avrupa Birliğine uyum sürecine göre yeni kartlarımız yeniden tasarlandı. Basın kartı olarak ilk etapta 9 bin arktın basımı yapıldı. Geçen pazartesi bize ulaştı ve bunların kayıt işlemlerini yaptık. Yeni kartları basın mensuplarımızın adresine değilde bizzat kendileriyle bir araya gelebilmek ve tanışmak için böyle bir program yapmayı uygun bulduk. Bu bölgemizde sürekli basın kartı arkadaşımızın sayısı çok fazla. Böylece sizleri de kaynaştırmak istedik. Diğer türlü birebir çok fazla birbirimizle tanışma şansımız olmuyor. Bundan dolayı geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA