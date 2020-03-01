Marmarissporlu taraftarlar şehitler için yürüdü

Marmarissporlu Genç Martılar taraftar grubu Akçayspor karşılaşmasının ardından İdlip şehitleri için yürüyüş düzenledi.

Yaklaşık 40 kişilik Marmarissporlu Genç Martılar taraftar grubu Marmarisspor ve Akçayspor müsabakasının ardından Marmaris limanından başladıkları yürüyüşü Atatürk Meydanı'nda bitirdi. Ellerinde dev Türk bayrağı ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile yürüyen Genç Martılar taraftar grubu, meydana gelince şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okudu.

Taraftar grubu temsilcilerinden Hasan Yaylalı yürüyüş ile ilgili olarak, "Biz Marmarisli Genç Martı taraftarlarıyız. Şehitlerimiz için böyle bir organizasyon yaptık ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Vatan bölünmez biz bunun için elimizden geleni yapacağız şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: İHA