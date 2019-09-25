Marmaris’te 200 araca sigara denetimi yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ve ekipleri gün boyu yaptıkları kontrollerde 200 araca sigara denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma ve polis ekipleri kontrol ettikleri 15 araçta sigara içildiğini belirleyerek cezai işlem uyguladı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dumansız araç uygulaması yaptı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde araçlarda sigara içenler için eş zamanlı yapılan dumansız araç uygulamasında ihlalde bulunduğu tespit edilen sürücülere 5326 Sayılı kabahatler kanununa istinaden cezai işlem uygulandı. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi, içildiği takdirde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Uygulamadan çoğu araç sürücüsü memnun olurken, bazı araç sürücüleri ise cezai işlemden memnun olmadıklarını belirtti. Jandarma ve polis ekipleri ilerleyen günlerde de denetimlerini artırarak devam ettireceği belirtildi.

Kaynak: İHA