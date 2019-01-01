Marmaris’te 2019’a görkemli giriş

Marmaris yeni yıla yağmurun altında girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistler ve ilçe yaşayanları kent merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Havai fişek gösterisiyle meydanda coşku doruğa ulaştı.

Marmaris yeni yıla yağmurlu havada girdi. Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin adresi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Akşam saatlerinde başlayan konser ve gösterilere yağmura aldırış etmeyen yerli, yabancı turistler ve ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Meydandaki kalabalık yeni yıla saniyeler kala hep birlikte 10'dan geri sayarak 2019'a giriş yaptı. Havai fişek gösterisinin başlamasıyla coşku doruğa çıktı. Meydanda bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, ilçe yaşayanları ve turistlerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: İHA