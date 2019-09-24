Marmaris'te av tüfeği ile vurulan eşek tedaviye alındı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, köylüler tarafından iki bacağından av tüfeğiyle yaralanmış olarak bulunan bir yaban eşeğin tedavisi için Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri harekete geçti. İlk müdahelesi yapılan eşek, götürüldüğü Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ameliyat edildi.

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne, bugün saat 17.00 sıralarında silahla iki bacağından vurulmuş eşek ihbarı yapıldı. Biri veteriner olmak üzere 3 kişilik ekip, kamyonetle ilçeye 28 kilometre mesafedeki kırsal Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Bördübet mevkiine geldi. Köylüler tarafından göz önünde tutulan yaralı eşek, belediye personeli tarafından teslim alınarak, tedavisi için Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Sol ön bacağı ve sağ arka bacağından av tüfeği ile vurulduğu belirlenen eşek, yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada ameliyata alınan eşeğin bacaklarındaki saçmalar çıkartılırken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Jandarma, eşeği yaralayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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DHA