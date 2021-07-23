Milyonlarca çalışanın dikkatine! 1 gün bile çalışsanız ihbar tazminat hakkınız varMarmaris'te ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı! Eski eşinin ve çocuklarının yaşadığı evi yaktı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 havalimanı taksisi bağlandı!Artvin'i sel terketti, kalıntıları kaldı: 430 ev ve iş yerini su bastı, 1 kişi kayıp!Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!Balıkesir'de çıkan hortum, plajı birbirine kattı! Şemsiyeler havada uçtu! 3 yaralıOtomobil devi Toyota'da çip krizi! 3 fabrikasını kapatarak araç üretimini askıya aldı!23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Alaaddin TV'de ilk kez ATV'de23 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX'da23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle Kanal D'de
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Marmaris'te ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı! Eski eşinin ve çocuklarının yaşadığı evi yaktı!

Marmaris'te ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı! Eski eşinin ve çocuklarının yaşadığı evi yaktı!

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde ayrılığı kabullenmeyen koca dehşet saçtı. Ayrıldığı eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi

Marmaris'te ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı! Eski eşinin ve çocuklarının yaşadığı evi yaktı!

İçmeler Mahallesi köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda anne F.Ö ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı karısı F.Ö ile gündüz vakti tartıştı. Yaşadıkları tartışmanın hıncını alamayan koca H.U. gece saat 01.30 sıralarında yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi.

EVDE OLMAMALARI CANLARINI KURTARDI

Olay esnasında çocukların ve kadının evde olmaması felaket önlerken, yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri komşu evleri uyandırarak tahliye sağladı.

Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken tek katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın sanığı olduğu belirtilen eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT