Marmaris'te bir otelde patlama: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika... Onlarca tatilcinin kaldığı Alya Otel'de patlama yaşandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşım da patlamada yaşamını yitirenlerin olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Turunç Otel girişinde Alya otelde patlama olmuş ölüler var. Yol kapandı ve denizden tahliye ediliyor."

Twitter'da paylaşım yapan başka bir kullanıcının videosunda da bir kişinin "Alya Otel'in orada alevler arasında kalan bir adam öldü" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımı yapan İbrahim Uzun adlı kullanıcı ise "An itibarı ile yangın Turunç köy içine ulaştı. Marmaris Turunç'ta Alya Otel mevkiinde, teyide muhtaç olmakla beraber bir görevlinin alevlerin arasında öldüğü iddiaları var" bilgisini verdi.

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