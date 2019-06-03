Marmaris'te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahilleri doldurdu. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu. Pek çok tatilci yemeklerini piknik tüpünde pişirirken, çoğunluğu mangal yaktı. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

Eşsiz güzellikleri ve cennet koylarıyla bilinen Marmaris'in tadını çadır tatili ile çıkarmak isteyenler ilçeye yerleşti. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, yasağın bulunmadığı merkeze yakın kırsal mahaller tercih edildi. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda yaklaşık 200 çadır kuruldu. Vatandaşlar yemeklerini piknik tüpte pişirip, zaman zaman mangal yaktı, çay demledi. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

'HEM UCUZ HEM DAHA KEYİFLİ'

Aktaş mevkisi sahilinde 2 çocuğuyla çadır kuran Eskişehirli Ayşe-Mustafa Akalan çifti, "İlk kez Marmaris'e çadır kurmaya geliyoruz. Çok keyifli ve güzel oldu. Bayram tatili boyunca ilçenin deniz gören kırsal mahallelerinde çadır kuracağız. Çadırcılardan bir ricamız var; Lütfen çevrelerini temiz tutsunlar. Çöplerini doğaya atmasınlar. Özellikle bu cennet yeşili, koruyup yangına neden olmasınlar" dedi.

İki kız arkadaşı ile birlikte İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi Mevkisi'nde çadır kuran üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Gülben Demir, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda burada kalmış ve çok beğenmiştik. Çadırda kalmak çok keyifli oluyor" dedi.

Yakınlarıyla İçmeler Sahil Yolu'nda çadır kuran Ahmet Gürpınar, otellerin pahallıya geldiğini belirterek, "Otel pahalıya geliyor ve beton duvarlar arasında kalıyorsunuz. Yeşil ve mavinin buluştuğu cennet sahilde doğa ile baş başa kalmak çok güzel. Mangal yapıyoruz, çayımızı demliyoruz, hem dinlenip hem de anın keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.

Uşak'tan tek başına tatile gelen fabrika işçisi Çetin Demir de "Bayramlarda bir yerlere kaçıp, çadır kurmayı seviyorum. Hem ucuz hem de kafamı dinleyip, eşsiz doğa ile baş başa kalıyorum. Ancak çadır kuranlar çevreyi çok kirletiyorlar. Çadırcılardan ricam temiz buldukları doğayı öyle bıraksınlar, ormana ve denize çöp atmasınlar" şeklinde konuştu.

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DHA