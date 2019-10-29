Marmaris’te “Cumhuriyet” bayramını coşku ile kutlandı

Marmaris'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına beşbin kişiden fazla katılım oldu. Fener alayında her yıl olduğu gibi iki kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümünde saat 19.00'da fener alayı düzenledi. Ketenci Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşte, motosikletli ve bisikletli gruplarında bulunduğu yaklaşık binlerce kişi, 2 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşıdı. Ellerinde Türk Bayrağı ve meşaleler, üzerinde Atatürk resimli tişörtlerle yürüyen gruba, evlerin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da alkışlarla deste verdi. 10'uncu Yıl ve İzmir marşlarının söylendiği yürüyüş coşkulu geçti. 5 kilometrelik bir kortejin ardından Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bandonun marş ve şarkıları ile kutlamalar yaptılar. Konserde Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar yanı sıra çeşitli marşlar çalındı. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar son buldu. İki saat süren kutlama ve konser sonunda vatandaşlar ellerinde bayraklar ile alandan ayrıldılar.

Kaynak: İHA