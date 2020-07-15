Marmaris'te darbe gecesi şehit edilen polisin anıtı açıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'ın anısına esnaf, halk ve polis memurlarının ortaklaşa yaptırdığı çeşme ve anıt törenle açıldı.

FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler ile 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında çatışmaya giren ve kalbinden vurularak şehit olan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, oğlunun anısını yaşatmak için çeşme yaptırmak üzere harekete geçti. Eker, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Şehit polis memuru Eker'in mesai arkadaşları ve esnaflar da seferber oldu. Üç ay önce Marmaris- Muğla Karayolu'nun 13'üncü kilometresindeki Gelibolu Mevkii'ndeki ormanlık alanda inşaat çalışması başlatıldı. Dün, üzerinde öz geçmişi ve fotoğrafı bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker'in anıtı ve çeşmesi tamamlandı. Bugün saat 19.15'te de açılış töreni düzenlendi. Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kuruluş daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti İl ilçe temsilcileri törende yerini aldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in öz geçmişi okunduktan sonra Baba Nihat Eker kürsüde konuşma yaptı. Baba Eker, "Gelen geçen su içsin oğluma dua etsin diye çeşme fikri vardı. Bu fikri polis kardeşlerime açtım. Onlarda esnaf ve halkla beraber girişimde bulundu. Kendi cebimden bu çeşmeyi yaptıracaktım. Bir proje hazırlayıp bana gösterdiler. Hem anıt hem de çeşme yaptırıldı. Bizleri yalnız bırakmayan devletime ve dostlarıma minnettarım. Buradan gelip geçenler bir dua etsin yeterli" dedi. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Anıt ve çeşme şehit babası Nihat Eker ve Anne Güzel Eker, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından dualarla açılışı gerçekleştirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesi Güzel Eker'i görevliler koluna girerek yardımcı oldu. Dualar okunduktan sonra açılış töreni sona erdi.

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Kaynak: DHA