Marmaris’te denize düşen kişi öldü

Marmaris'te rüzgarlı havada iskelede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bir otelin iskelesinden iki kişinin denize düştüğü, ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri yerine intikal etti. Sahil Güvenlik Dalış Timi, 37 yaşındaki A. D.'yi kıyıdan 50 metre açıkta hareketsiz şekilde bularak kıyıya çıkardı. A. D.'ye 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen A. D. kurtarılamadı. A. D. İle birlikte iskelede olduğu belirlenen arkadaşı E.B.'nin (38) ifadesine göre, iskelede balık tuttukları sırada A. D.'nin dengesini kaybederek denize düştüğü, kendisinin de onu kurtarmak için arkasından denize atladığını. Ancak yağmurlu ve rüzgarlı havadan dolayı onu kurtaramadığı, yüzerek sahile çıktığı ve korktuğu içinde olay yerinden kaçtığını söylediği bildirildi. Olayla ilgili soruşma devam ediyor.

Kaynak: İHA