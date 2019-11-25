Marmaris'te dev dalgalar önünde ilginç anlar

MARMARİS'te, fırtınalı havada sahile gelen kimliği belirsiz ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, yüzüne çarpan dev dalgalara karşı bağırdı. Bir süre dalgaların önünde durarak sırılsıklam olan kişi, yalpalayarak kıyıdan uzaklaştı. Yaşanılan ilginç olay esnaf tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Marmaris'te fırtına ve yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, saat 16.00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önündeki meydana elinde içki şişesi ile gelen bir kişi, bir tur attıktan sonra kıyıya yaklaştı. Denize yüzünü çeviren bu kişi, boyu 4 metreye ulaşan dalgaların önünde durdu. Dalgaların çarpmasıyla sırılsıklam olan kişi, işaret parmağını göstererek denize doğru bağırdı. Olayı gören esnaf kişinin intihar edebileceğinden endişelenerek zabıta ekiplerini aradı. Esnaf, kimliği belirsiz kişinin ilginç anlarını cep telefonuyla video ve fotoğraflarını çekti. Çevredeki kişilerin "uzaklaş" çağrılarını dikkate alarak kıyıda uzaklaşıp yağmurda koşar adımlarla gözden kayboldu.

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Kaynak: DHA