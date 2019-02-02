Marmaris'te güzel havayla sokaklar doldu

MARMARİS'te yağmurlu geçen günlerin ardından güneşli hava yüzünü gösterdi. Güneşli havayla birlikte sahil başta olmak üzere parklar ve yeşil alanlar dolup taşarken, birçok ilçe sakini de yürüyüş ve spor yaptı, bisiklete bindi.

Marmaris ilçe merkezinde soğuk ve yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla sahil yolları ve parklar doldu. Caddelerdeki elektronik termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, şubat ayının ilk günlerinde bahar havası yaşandı. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Çocuklar, parklardaki oyuncaklarda oyunlar oynadı, ebeveynler ise deniz manzarası eşliğinde kafelerde çaylarını yudumladı. Bazı aileler oltayla balık avlarken, çocuklar sahilde kumlarda oynadı. Marmaris'in buluşma noktası Yat Limanı'ndaki kafe ve restoranlar da doldu. Deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumlayanlar, selfie yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Güzel havanın keyfini sürenlerden Ahmet Bıkmaz, "20 yıldır Marmaris'in güzelliğine doyamıyorum. Bir günde 4 mevsim yaşayabiliyorsunuz" dedi. İçmeler Altın Plajı'nda köpeği ve çocuklarıyla dinlenen İskoç Mary Julian Leanei de, "Kış mevsiminde bile bahar havasını yaşıyorsunuz. Uzun bir aradan sonra güzel havayı görünce, ailemizle birlikte sahilde dinlenmeyi tercih ettik. Marmaris güzel ve yaşanılacak bir şehir" diye konuştu.

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DHA